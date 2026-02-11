ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Πάρκινσον: Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει την «εβδομαδιαία συνήθεια» που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο έως 53%

Τι έδειξε μελέτη σε περισσότερους από 20.000 άνδρες και γυναίκες 30 ετών

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΧΑΡΒΑΡΝΤ ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Facebook Twitter
Πώς μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον σύμφωνα με γιατρό του Harvard / Φωτ.: Unsplash
0

Αυτή η εβδομαδιαία συνήθεια μπορεί να μειώσει έως και στο μισό τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον.

Ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου μπορεί να μειωθεί, σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα και μελέτες.

Σε νέο βίντεο στα social media, η Δρ. Trisha Pasricha -γιατρός στο Beth Israel Deaconess Medical Center, επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Harvard Medical School και αρθρογράφος της στήλης «Ask a Doctor» της The Washington Post- εξήγησε ποια είναι «η εβδομαδιαία συνήθεια που μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον».

Πάρκινσον: Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει την «εβδομαδιαία συνήθεια» που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο έως 53%

Όπως ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, πρόκειται για «την έντονη άσκηση».

Αναλυτικά, εξήγησε: «Επιλέξτε κάτι που σας αρέσει πραγματικά και που σας κάνει να ιδρώνετε. Όχι διατάσεις, όχι χαλαρό περίπατο. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά για άλλους λόγους υγείας, αλλά όχι για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε μελέτη που περιλάμβανε περισσότερους από 20.000 άνδρες και γυναίκες γύρω στα 30 τους, οι οποίοι έκαναν μία έως τρεις ώρες έντονης άσκησης την εβδομάδα. Όπως είπε, διαπιστώθηκε ότι είχαν χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν Πάρκινσον αργότερα στη ζωή τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν 17% χαμηλότερο κίνδυνο για τους άνδρες και 39% για τις γυναίκες.

«Και στις επτά ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα, οι άνδρες είχαν 30% χαμηλότερο κίνδυνο. Οι γυναίκες; 53%», πρόσθεσε.

«Η έντονη άσκηση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον, αλλά και ότι καθυστερεί την εξέλιξή της σε άτομα που έχουν ήδη διαγνωστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να στοχεύετε σε άσκηση που σας βοηθά να φτάσετε το 80% του μέγιστου καρδιακού ρυθμού που αντιστοιχεί στην ηλικία σας. Μπορείτε να δοκιμάσετε ποδηλασία, κολύμπι, τζόκινγκ ή τένις».

Τέλος, επισήμανε: «Πέρα από την άσκηση, ο περιορισμός της έκθεσης σε φυτοφάρμακα και η κατανάλωση περισσότερων τροφών ολικής άλεσης πλούσιων σε φυτικές ίνες μπορεί επίσης να μειώσουν τον κίνδυνο μελλοντικά».

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΡΕΥΝΑ

Τech & Science / Τα επεξεργασμένα προϊόντα θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται σαν τσιγάρα παρά σαν τρόφιμα, προειδοποιούν οι ειδικοί

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν φτιαχτεί για να προκαλούν εθισμό και να τρώμε περισσότερα, και οι ερευνητές λένε ότι θα έπρεπε να ρυθμίζονται όπως ο καπνός
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έρευνες δείχνουν ότι τα τατουάζ θα μπορούσαν να προκαλέσουν καρκίνο, αλλά πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Τech & Science / Έρευνες δείχνουν ότι τα τατουάζ θα μπορούσαν να προκαλέσουν καρκίνο, αλλά πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Τα τατουάζ είναι πιο δημοφιλή από ποτέ, όμως ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών υποδηλώνει σύνδεση ανάμεσα στο μόνιμο μελάνι και την εμφάνιση ορισμένων τύπων καρκίνου
THE LIFO TEAM
ΠΟΛΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Τech & Science / Το παράδοξο με τις πολικές αρκούδες του Σβάλμπαρντ που αντί να αδυνατίζουν, παχαίνουν

Ομάδα μελετητών περίμενε, πως η κλιματική αλλαγή που λιώνει τους πάγους, θα οδηγούσε τις πολικές αρκούδες σε απώλεια βάρους και δυσκολότερη επιβίωση -  «Ήταν έκπληξη», σχολιάζουν
THE LIFO TEAM
ΙΣΩΣ ΓΙΑ ΣΚ -

Τech & Science / Νέα έρευνα αποδεικνύει ότι τα μωρά ηλικίας 2 μηνών είναι πιο έξυπνα απ' όσο νομίζαμε

Η μελέτη ενδέχεται στο μέλλον να βοηθήσει επιστήμονες και γιατρούς να κατανοήσουν καλύτερα τη γνωστική ανάπτυξη στη βρεφική ηλικία, αλλά και το πώς αναπτύσσονται αργότερα στη ζωή οι ψυχικές διαταραχές
THE LIFO TEAM
 
 