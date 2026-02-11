Αυτή η εβδομαδιαία συνήθεια μπορεί να μειώσει έως και στο μισό τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον.

Ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου μπορεί να μειωθεί, σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα και μελέτες.

Σε νέο βίντεο στα social media, η Δρ. Trisha Pasricha -γιατρός στο Beth Israel Deaconess Medical Center, επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Harvard Medical School και αρθρογράφος της στήλης «Ask a Doctor» της The Washington Post- εξήγησε ποια είναι «η εβδομαδιαία συνήθεια που μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον».

Πάρκινσον: Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει την «εβδομαδιαία συνήθεια» που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο έως 53%

Όπως ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, πρόκειται για «την έντονη άσκηση».

Αναλυτικά, εξήγησε: «Επιλέξτε κάτι που σας αρέσει πραγματικά και που σας κάνει να ιδρώνετε. Όχι διατάσεις, όχι χαλαρό περίπατο. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά για άλλους λόγους υγείας, αλλά όχι για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε μελέτη που περιλάμβανε περισσότερους από 20.000 άνδρες και γυναίκες γύρω στα 30 τους, οι οποίοι έκαναν μία έως τρεις ώρες έντονης άσκησης την εβδομάδα. Όπως είπε, διαπιστώθηκε ότι είχαν χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν Πάρκινσον αργότερα στη ζωή τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν 17% χαμηλότερο κίνδυνο για τους άνδρες και 39% για τις γυναίκες.

«Και στις επτά ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα, οι άνδρες είχαν 30% χαμηλότερο κίνδυνο. Οι γυναίκες; 53%», πρόσθεσε.

«Η έντονη άσκηση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον, αλλά και ότι καθυστερεί την εξέλιξή της σε άτομα που έχουν ήδη διαγνωστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να στοχεύετε σε άσκηση που σας βοηθά να φτάσετε το 80% του μέγιστου καρδιακού ρυθμού που αντιστοιχεί στην ηλικία σας. Μπορείτε να δοκιμάσετε ποδηλασία, κολύμπι, τζόκινγκ ή τένις».

Τέλος, επισήμανε: «Πέρα από την άσκηση, ο περιορισμός της έκθεσης σε φυτοφάρμακα και η κατανάλωση περισσότερων τροφών ολικής άλεσης πλούσιων σε φυτικές ίνες μπορεί επίσης να μειώσουν τον κίνδυνο μελλοντικά».