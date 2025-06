Το παρελθόν μιας supernova «ξαναζωντανεύει» μέσα από νέα εικόνα του Hubble

Εικόνα που κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble το 2023 δείχνει τα απομεινάρια μιας supernova στον σπειροειδή γαλαξία IC 758, περίπου 60 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη, στην κατεύθυνση της Μεγάλης Άρκτου.

Ο γαλαξίας φαίνεται ήρεμος, με συμμετρικούς μπλε βραχίονες και έναν θολό φωτεινό πυρήνα, χωρίς τίποτα που να προδίδει το βίαιο παρελθόν του. Κι όμως, σε αυτόν τον γαλαξία εντοπίστηκε το 1999 η supernova SN 1999bg, μία ισχυρή αστρική έκρηξη που προήλθε από την κατάρρευση ενός άστρου με μάζα αρκετά μεγαλύτερη από του Ήλιου.

Η ακριβής μάζα του άστρου παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα του Hubble χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των άστρων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Από αυτές τις μετρήσεις, οι επιστήμονες επιχειρούν να ανασυνθέσουν την εξέλιξη του άστρου που εξερράγη. Παράλληλα, διερευνάται αν είχε συνοδό άστρο, κάτι που θα έδινε περισσότερες ενδείξεις για τη ζωή και τον θάνατό του.

