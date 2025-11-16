Εβελίνα Σκίτσκο: Η πρώην παίκτρια του GNTM διαγνώστηκε με καρκίνο

Η Εβελίνα Σκίτσκο, μοντέλο και πρώην παίκτρια του ριάλιτι GNTM, μέσω ανάρτησής της στο Instagram αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από μερικές φωτογραφίες της ίδιας στο νοσοκομείο, με τους αγαπημένους της στο πλευρό της, μεταξύ των οποίων και η Έλενα Χριστοπούλου, η οποία είναι και μάνατζέρ της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Εβελίνας Σκίτσκο:

«Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα μιλούσα δημοσίως για κάτι τόσο προσωπικό. Θεωρούσα πως είναι αδυναμία και ντροπή. Επίσης θεωρούσα ότι το να μιλάς για κάτι τόσο προσωπικό είναι πολύ ευαίσθητο για τον κάθε ένα. Μέχρι που είδα πόσα άτομα, μικροί και μεγάλοι βιώνουν την ίδια κατάσταση. Εκεί κατάλαβα πόσοι είμαστε. Κατάλαβα πως δεν είναι αδυναμία αλλά αντιθέτος δύναμη.

Το πιο δυνατό μου όπλο το οποίο θα έχω πάντα μαζί μου. Εκεί κατάλαβα πόση δύναμη μπορεί να έχει κάποιος που παλεύει καθημερινά με όλη του την δύναμη, για να παραμείνει όρθιος. Κάποιοι ήρωες τα καταφέρνουν να βγαίνουν νικητές και κάποιοι άλλοι δυστυχώς οχι.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ήρωες όμως. Οι δικοί μου ήρωες σίγουρα. Και οι ήρωες που πρέπει να εκτιμάμε και να θαυμάζουμε. Οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι βοηθοί …ήρωες! Δίπλα σου σε κάθε πέσιμο αλλά και σε κάθε σκαλοπάτι που ανεβαίνεις. Μπροστά σου ένα βουνό. Αλλά… κάθε μέρα σκαλοπάτι σκαλοπάτι μέχρι να ανέβεις. Είμαστε πολλοί. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά να ξέρεις, δεν είσαι μόνος σου. Όλοι μαζί παλεύουμε καθημερινά. Μέχρι να βγούμε νικητές. Και ακόμη και τότε πάλι θα παλεύουμε. Για εμάς, για την οικογένεια μας, για τους φίλους, για τους δικούς μας. Φτάνει να μην εγκαταλείπεις. Να μην πάψεις ποτέ να παλεύεις.

Το μυαλό και ο εαυτός μας είναι ο χειρότερος εχθρός. Όχι η ασθένεια. Μπορείς να πέσεις…αλλά να ξανασηκωθείς! Ο καρκίνος υπάρχει ανάμεσα μας. Είναι σκληρός αλλά εσύ ακόμη πιο σκληρός! Γιατί όταν καταφέρεις να νικήσεις τις σκέψεις σου να ξέρεις πως έχεις βγει νικητής. Φτάνει να το πιστεύεις και να μην εγκαταλείψεις».