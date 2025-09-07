ΤECH & SCIENCE
Πανσέληνος: Πώς να βγάλετε εντυπωσιακές φωτογραφίες του φεγγαριού με iPhone

Μερικές συμβουλές για τις ρυθμίσεις στην κάμερα, ώστε να απαθανατίσετε το φεγγάρι όσο πιο «καθαρά» γίνεται

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, σε συνδυασμό με την ολική έκλειψη της Σελήνης, συνθέτουν ένα μοναδικό θέαμα στον ουρανό, το οποίο πολλοί θα θελήσουν να απαθανατίσουν με τα κινητά τους.

Παρότι η πλειοψηφία διαθέτει πλέον smartphones τελευταίας τεχνολογίας, με κάμερες που προσφέρουν σχεδόν επαγγελματικές δυνατότητες, όπως τα iPhone, λίγοι γνωρίζουν πραγματικά, πώς να αξιοποιήσουν σωστά τις ρυθμίσεις της κάμερας, ώστε να τραβήξουν καθαρές και εντυπωσιακές λήψεις.

Στο YouTube κυκλοφορούν βίντεο με εκατομμύρια προβολές, όπου παρουσιάζονται και εφαρμόζονται χρήσιμα tips, για να φωτογραφίσετε το φεγγάρι όσο πιο «καθαρά» γίνεται. 

Από ρυθμίσεις στο zoom, την εστίαση και την έκθεση, μέχρι προτάσεις για εξειδικευμένα apps ή τη χρήση τρίποδου, δείτε δύο από τα πιο δημοφιλή βίντεο στο διαδίκτυο, με συμβουλές για να απαθανατίσετε την πανσέληνο με το iPhone σας.

Επιπλέον συμβουλές για φωτογραφίες του φεγγαριού με iPhone

1. Χρησιμοποίησε χρονοδιακόπτη και τρίποδο

Με τον χρονοδιακόπτη (timer) και ένα σταθερό τρίποδο, αποφεύγεις θολές λήψεις λόγω κουνήματος

2. Ρύθμισε σωστά την έκθεση (exposure)

Χαμήλωσε την έκθεση (underexpose), ώστε να μη χάσεις λεπτομέρειες λόγω υπερέκθεσης

3. Πρωινός ή δειλινός ουρανός (Moonrise) για καλύτερη σύνθεση

Το φεγγάρι στον ορίζοντα προσφέρει προοπτική και ενδιαφέρον -όπως κτίρια ή δέντρα- ενώ παράλληλα είναι πιο φωτεινό

4. Μη δεσμεύεσαι από το ψηφιακό zoom

Προτίμησε το οπτικό zoom (μέχρι περίπου 5x) αντί για ψηφιακό, που θολώνει την εικόνα

5. Επεξεργασία μετά τη λήψη (editing)

Η επεξεργασία με λογισμικό μπορεί να αναδείξει χρώματα και λεπτομέρειες. Ιδιαίτερα, το underexpose βοηθά στην πιο πιστή απόδοση των αποχρώσεων

6. Χρήση ειδικών apps (ProCamera, Camera+)

Αυτά τα apps επιτρέπουν χειροκίνητες ρυθμίσεις ISO, έκθεσης και εστίασης, προσφέρουν περισσότερο έλεγχο από την standard εφαρμογή κάμερας

7. Δοκίμασε RAW μορφή ή ProRAW

Δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και βοηθά στην ευκολότερη επεξεργασία, ειδικά αν το φεγγάρι είναι πολύ φωτεινό - προτείνεται ISO 100 και χρήση φακού τηλεφακό (telephoto) για καλύτερη ποιότητα

Με πληροφορίες από The Guardian, Business Insider

 
 
 
 
