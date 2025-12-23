Υπόθεση πειρατείας στο Spotify: Tράβηξαν μεταδεδομένα για 256 εκατ. κομμάτια

Η Spotify επιβεβαίωσε ότι άγνωστοι άντλησαν μεγάλο όγκο δεδομένων από την πλατφόρμα, σε υπόθεση που συνδέεται με ομάδα «πειρατείας» η οποία ισχυρίζεται ότι το υλικό έχει ήδη αρχίσει να διακινείται μέσω torrents, σε δίκτυα ανταλλαγής αρχείων.

Η συγκεκριμένη πρακτική είναι γνωστή ως scraping και προβλέπει την αυτοματοποιημένη εξαγωγή πληροφοριών από τη βάση της υπηρεσίας. Ασαφές παραμένει το εύρος του υλικού που έχει διακινηθεί, δηλαδή αν πρόκειται μόνο για μεταδεδομένα του καταλόγου ή αν περιλαμβάνονται και αρχεία ήχου.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από ανάρτηση στο Anna’s Archive, έναν ιστότοπο γνωστό για τη διάθεση πειρατικών αρχείων βιβλίων και επιστημονικών δημοσιεύσεων. Αυτή τη φορά, η ανάρτηση παρουσιάζει ένα «αρχείο διατήρησης» για τη μουσική και υποστηρίζει ότι βασίζεται σε δεδομένα που προέρχονται από τον κατάλογο του Spotify.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, το υλικό περιλαμβάνει μεταδεδομένα για 256 εκατ. κομμάτια και 86 εκατ. αρχεία ήχου. Γίνεται επίσης λόγος για συνολικό μέγεθος λίγο κάτω από 300 terabytes και για διανομή «σε παρτίδες» μέσω peer-to-peer δικτύων. Η Billboard ανέφερε ότι έως τις 21 Δεκεμβρίου είχε κυκλοφορήσει δημόσια μόνο το σκέλος των μεταδεδομένων, όχι τα αρχεία μουσικής.

Η Spotify δεν έδωσε αριθμούς για το εύρος της άντλησης. Σε δήλωσή της ανέφερε ότι τρίτοι κατέβασαν δημόσια μεταδεδομένα και χρησιμοποίησαν παράνομες μεθόδους για να παρακάμψουν την ψηφιακή προστασία (DRM), αποκτώντας πρόσβαση σε «ορισμένα» αρχεία ήχου. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εντόπισε και απενεργοποίησε τους λογαριασμούς που συνδέονται με τη δραστηριότητα, ενώ πρόσθεσε νέες δικλίδες ασφαλείας και παρακολουθεί ύποπτες κινήσεις.

Στο σκέλος των χρηστών, η Spotify υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις έκθεσης μη δημόσιων προσωπικών δεδομένων. Όπως σημείωσε, το μόνο υλικό που σχετίζεται με χρήστες αφορά δημόσιες λίστες αναπαραγωγής.

Η υπόθεση έχει και μια δεύτερη διάσταση που παρακολουθεί στενά η μουσική βιομηχανία. Τέτοιες μαζικές συλλογές, ακόμη και όταν περιορίζονται σε μεταδεδομένα, διευκολύνουν τη χαρτογράφηση και την αξιοποίηση καταλόγων σε μεγάλη κλίμακα.

Στο σχετικό δημόσιο σχόλιο του Γιοάβ Ζίμερμαν, επικεφαλής της εταιρείας Third Chair που παρακολουθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας, επισημαίνεται ότι τέτοια πακέτα μπορούν να κάνουν ευκολότερη την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης πάνω στη σύγχρονη μουσική. Όπως σημειώνει, το βασικό «φρένο» παραμένει η νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και το ενδεχόμενο επιβολής της.

Η Spotify δήλωσε ότι συνεργάζεται με εταίρους της βιομηχανίας για την προστασία των δημιουργών και επανέλαβε ότι, από την έναρξη λειτουργίας της, κρατά σταθερή γραμμή απέναντι στην πειρατεία.

Με πληροφορίες από Euronews, Billboard