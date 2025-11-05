ΕΛΛΑΔΑ
Πανσέληνος Νοεμβρίου: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» φώτισε τον ελληνικό ουρανό

Η πανσέληνος Νοεμβρίου πάνω από τον ελληνικό ουρανό - Προσέφερε μοναδικές εικόνες σε διαφορετικά σημεία της χώρας

0

Τον νυχτερινό ουρανό «φώτισε» σήμερα το βράδυ η πανσέληνος του Νοεμβρίου ή αλλιώς το «Φεγγάρι του Κάστορα», προσφέροντας μοναδικές εικόνες σε διαφορετικά σημεία της χώρας.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου πρόκειται για μια υπερπανσέληνο, που σημαίνει ότι θα βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, κάνοντάς την να φαίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο.

Πανσέληνος Νοεμβρίου: Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»;

Το Old Farmer’s Almanac, που καθιέρωσε τις ονομασίες των πανσελήνων τη δεκαετία του 1930, αναφέρει ότι η συγκεκριμένη πανσέληνος πήρε το όνομά της επειδή είναι η εποχή του χρόνου που οι κάστορες τρέχουν να βρουν καταφύγιο στις φωλιές τους, αφού πρώτα έχουν μαζέψει τροφή για τον χειμώνα.

Επιπλέον την εποχή που γινόταν εμπόριο γούνας στην Αμερική, ο Νοέμβριος θεωρούνταν περίοδος αιχμαλωσίας καστόρων, καθώς τότε το τρίχωμά τους ήταν πιο πυκνό και κατάλληλο για τις ανάγκες του χειμώνα, όπως μεταδίδει το abcnews.com.

Άλλες παραδοσιακές ονομασίες για την πανσέληνο του Νοεμβρίου είναι η «Σελήνη του Σκαψίματος», η «Σελήνη της Εποχής των Ελαφιών» και η «Σελήνη του Πάγου» (ή της Παγωνιάς), καθεμία από τις οποίες αντικατοπτρίζει τον τρόπο που τα ζώα και η φύση προετοιμάζονται για το κρύο.

