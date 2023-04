Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ: Επιστήμονες δημιούργησαν ρομποτικό χέρι ικανό να κρατάει αντικείμενα

Επιστήμονες σχεδίασαν ένα ρομποτικό χέρι που μπορεί να κρατήσει αντικείμενα χρησιμοποιώντας μόνο την κίνηση του καρπού.

Το ρομποτικό χέρι δημιουργήθηκε από μια ομάδα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Του εμφυτεύτηκαν αισθητήρες που του επέτρεπαν να «αισθάνεται» τι αγγίζει και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.200 δοκιμές, χρησιμοποιώντας αντικείμενα όπως ένα ροδάκινο, ένα ποντίκι υπολογιστή και μια μεμβράνη φυσαλίδων.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το ανθρώπινο χέρι είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και η αναδημιουργία των δυνατοτήτων του ήταν μια τεράστια πρόκληση. Ο Δρ Thomas George-Thuruthel, πρώην μέλος του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ο οποίος τώρα είναι λέκτορας ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης στο University College του Λονδίνου, δήλωσε: «Οι αισθητήρες, που είναι κάτι σαν το δέρμα του ρομπότ, μετρούν την πίεση που ασκείται στο αντικείμενο. Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς τι πληροφορίες λαμβάνει το ρομπότ, αλλά θεωρητικά μπορεί να εκτιμήσει πού έχει πιαστεί το αντικείμενο και με πόση δύναμη».

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τεχνολογία είναι χαμηλού κόστους και ενεργειακά αποδοτική, καθώς δεν απαιτεί τα δάχτυλά του να κινούνται ανεξάρτητα. Η ομάδα δήλωσε ακόμη ότι οι άνθρωποι ενστικτωδώς γνωρίζουν πόση δύναμη πρέπει να χρησιμοποιήσουν όταν πιάνουν ένα αυγό, αλλά για ένα ρομπότ, αυτό ήταν μια πρόκληση. Αν το ρομπότ ασκούσε υπερβολική δύναμη, το αυγό θα μπορούσε να σπάσει, ενώ αν δεν υπήρχε αρκετή πίεση, θα μπορούσε να του πέσει.

Το ρομποτικό χέρι μπόρεσε να πιάσει με επιτυχία 11 από τα 14 αντικείμενα στα οποία δοκιμάστηκε.

Ο Fumiya Iida, καθηγητής ρομποτικής στο τμήμα μηχανικής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, δήλωσε σχετικά: «Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του σχεδιασμού είναι το εύρος της κίνησης που μπορούμε να πετύχουμε χωρίς τη χρήση ενεργοποιητών. Θέλουμε να απλοποιήσουμε το χέρι όσο το δυνατόν περισσότερο. Μπορούμε να έχουμε πολλές πληροφορίες και υψηλό βαθμό ελέγχου χωρίς ενεργοποιητές, έτσι ώστε όταν τους προσθέσουμε, να έχουμε πιο σύνθετη συμπεριφορά σε ένα πιο αποτελεσματικό πακέτο».

