Παγκόσμια βλάβη στη Microsoft: Προβλήματα σε Outlook, Teams, Minecraft και μεγάλες εταιρείες

Η εταιρεία αναφέρει ότι «ορισμένοι χρήστες του Microsoft 365 ενδέχεται να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή δυσκολίες σύνδεσης», ενώ οι μηχανικοί της εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών

LifO Newsroom
Φωτ: Unsplash
Χιλιάδες ιστότοποι και ψηφιακές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα σοβαρά προβλήματα πρόσβασης, εξαιτίας εκτεταμένης βλάβης στα δίκτυα της Microsoft, που έχει προκαλέσει δυσλειτουργίες σε φορείς και εταιρείες όπως το αεροδρόμιο Heathrow, η τράπεζα NatWest και οι servers του παιχνιδιού Minecraft.

Σύμφωνα με το Downdetector, που παρακολουθεί διακοπές λειτουργίας στο διαδίκτυο, χιλιάδες χρήστες αναφέρουν προβλήματα σύνδεσης με υπηρεσίες όπως το Outlook, το Teams και το Microsoft 365, καθώς και με ιστότοπους που βασίζονται στο cloud σύστημα Azure.

Η Microsoft δηλώνει ότι έχει εντοπίσει «υποβάθμιση υπηρεσιών» στο Azure από τις 18:00 ώρα Ελλάδας, επισημαίνοντας πως η βλάβη οφείλεται σε πρόβλημα με τους DNS servers — το ίδιο αίτιο που προκάλεσε πρόσφατα τη μεγάλη διακοπή στο δίκτυο της Amazon Web Services (AWS).

Η εταιρεία αναφέρει ότι «ορισμένοι χρήστες του Microsoft 365 ενδέχεται να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή δυσκολίες σύνδεσης», ενώ οι μηχανικοί της εργάζονται για την αναδρομολόγηση της κίνησης και την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Επιπτώσεις σε μεγάλες εταιρείες και ιστότοπους

Στη Βρετανία, η βλάβη επηρεάζει υπηρεσίες όπως το αεροδρόμιο Heathrow, τη τράπεζα NatWest, το σούπερ μάρκετ Asda και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας O2, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες χρήστες αναφέρουν δυσκολίες πρόσβασης στους ιστότοπους των Starbucks και Kroger.

Η Microsoft έχει ανοίξει νήμα ενημερώσεων στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), καθώς πολλοί χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν ούτε στη σελίδα κατάστασης υπηρεσιών της.

Με πληροφορίες από BBC

