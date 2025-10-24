ΤECH & SCIENCE

LIVE!

Τech & Science

Ουρολοιμώξεις: Νέα έρευνα εξηγεί πώς συνδέονται με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος

Σχεδόν μία στις πέντε ουρολοιμώξεις στη Νότια Καλιφόρνια μπορεί να προκαλείται από στελέχη E. coli που μεταδίδονται μέσω μολυσμένου κρέατος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Μια νέα μελέτη στην Καλιφόρνια συνδέει τις ουρολοιμώξεις με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος.

Όπως διαπιστώθηκε, σχεδόν μία στις πέντε ουρολοιμώξεις στη Νότια Καλιφόρνια μπορεί να προκαλείται από στελέχη E. coli που μεταδίδονται μέσω μολυσμένου κρέατος, έναν κρυφό τροφιμογενή κίνδυνο για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις ΗΠΑ.

Οι ερευνητές συνέλεξαν πάνω από 5.700 στελέχη E. coli από ασθενείς με ουρολοιμώξεις και δείγματα κρέατος από τις ίδιες γειτονιές. Χρησιμοποίησαν μια νέα προσέγγιση γονιδιωματικής μοντελοποίησης για να εκτιμήσουν εάν κάθε βακτηριακό στέλεχος προέρχεται από ανθρώπους ή ζώα.

Όπως εντοπίστηκε, το 18% των ουρολοιμώξεων στους συμμετέχοντες συνδέθηκε με στελέχη E. coli ζωικής προέλευσης, γνωστά ως τροφιμογενείς ουρολοιμώξεις. Τα στελέχη υψηλότερου κινδύνου εντοπίζονταν συχνότερα σε κοτόπουλο και γαλοπούλα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «mBio», διαπίστωσε επίσης, ότι οι κάτοικοι περιοχών με χαμηλά εισοδήματα διέτρεχαν 60% υψηλότερο κίνδυνο τροφιμογενούς ουρολοίμωξης σε σύγκριση με πιο εύπορες περιοχές. Ιδιαίτερα ευάλωτοι ήταν επίσης οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι άνδρες.

«Οι ουρολοιμώξεις θεωρούνταν για χρόνια προσωπικό ζήτημα υγείας, αλλά τα ευρήματά μας δείχνουν ότι αποτελούν, επίσης, πρόβλημα ασφάλειας τροφίμων», σημειώνει ο Λανς Μπ. Πράις, ένας από τους κύριους συγγραφείς της μελέτης και καθηγητής Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο George Washington, και προσθέτει: «Αυτό ανοίγει νέους δρόμους πρόληψης, ειδικά για τις ευάλωτες κοινότητες που σηκώνουν δυσανάλογα μεγάλο βάρος».

Αν και η μελέτη διεξήχθη στη Νότια Καλιφόρνια, υπάρχουν ενδείξεις ότι το πρόβλημα υπάρχει σε όλες τις ΗΠΑ. Οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διακριθεί η τροφιμογενής μετάδοση από άλλες πιθανές πηγές έκθεσης, να βελτιωθούν τα μοντέλα και να επεκταθούν τα ευρήματα σε άλλες περιοχές και τύπους λοιμώξεων. Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να βελτιώσει το μοντέλο πρόβλεψης της προέλευσης του ξενιστή και να το εφαρμόσουν σε λοιμώξεις του αίματος και άλλες σοβαρές ασθένειες που προκαλεί ο E.coli.

Για να προστατευθούν, οι καταναλωτές συνίσταται να εφαρμόζουν ασφαλείς πρακτικές χειρισμού τροφίμων, όπως αγορά καλά σφραγισμένου κρέατος, καλό μαγείρεμα όλων των ειδών κρέατος και καλό πλύσιμο χεριών και επιφανειών μετά τον χειρισμό ωμού κρέατος.

Με πληροφορίες από NBC και ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τech & Science

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αντικαταθλιπτικά: Ποια φάρμακα επηρεάζουν περισσότερο βάρος, πίεση και παλμούς

Τech & Science / Αντικαταθλιπτικά: Ποια φάρμακα επηρεάζουν περισσότερο βάρος, πίεση και παλμούς

Για πρώτη φορά, οι παρενέργειες των διαφορετικών αντικαταθλιπτικών φαρμάκων ταξινομούνται και συγκρίνονται μεταξύ τους, αποκαλύπτοντας τεράστιες διαφορές από σκεύασμα σε σκεύασμα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέα μελέτη: Οι δεινόσαυροι δεν θα εξαφανίζονταν αν δεν χτυπούσε ο αστεροειδής

Τech & Science / Οι δεινόσαυροι δεν θα εξαφανίζονταν αν δεν χτυπούσε ο αστεροειδής

Νέα μελέτη από το Νέο Μεξικό δείχνει ότι οι δεινόσαυροι δεν βρίσκονταν σε παρακμή πριν από την καταστροφική πρόσκρουση αστεροειδούς, αποκαλύπτοντας πλούσια και διαφορετική πανίδα λίγο πριν την εξαφάνιση
LIFO NEWSROOM
Ο εγκέφαλος του άνδρα συρρικνώνεται πιο γρήγορα από αυτόμ της γυναίκας

Τech & Science / Ο εγκέφαλος του άνδρα συρρικνώνεται πιο γρήγορα από αυτόν της γυναίκας

Αναλύοντας πάνω από 12.000 απεικονίσεις εγκεφάλου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο εγκέφαλος των ανδρών παρουσιάζει πιο απότομη μείωση όγκου σε διάφορες περιοχές με την πάροδο του χρόνου
LIFO NEWSROOM
Αντικαταθλιπτικά: Ποια φάρμακα επηρεάζουν περισσότερο βάρος, πίεση και παλμούς

Τech & Science / Αντικαταθλιπτικά: Ποια φάρμακα επηρεάζουν περισσότερο βάρος, πίεση και παλμούς

Για πρώτη φορά, οι παρενέργειες των διαφορετικών αντικαταθλιπτικών φαρμάκων ταξινομούνται και συγκρίνονται μεταξύ τους, αποκαλύπτοντας τεράστιες διαφορές από σκεύασμα σε σκεύασμα
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Γυναίκα έπαιξε κλαρινέτο κατά τη διάρκεια χειρουργείου για τη νόσο Πάρκινσον

Τech & Science / Βρετανία: Γυναίκα έπαιξε κλαρινέτο κατά τη διάρκεια χειρουργείου για τη νόσο Πάρκινσον - Τα αποτελέσματα

Η 65χρονη ασθενής υποβλήθηκε σε βαθιά εγκεφαλική διέγερση (DBS) για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα του Πάρκινσον, όπως βραδυκινησία και μυϊκή ακαμψία
LIFO NEWSROOM
Η κλιματική κρίση είναι εδώ: Εντοπίστηκαν για πρώτη φορά κουνούπια στην Ισλανδία

Τech & Science / Η κλιματική κρίση είναι εδώ: Εντοπίστηκαν για πρώτη φορά κουνούπια στην Ισλανδία

Ανακαλύφθηκαν σε μία από τις ελάχιστες περιοχές του κόσμου όπου μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν κουνούπια - Η Ισλανδία θερμαίνεται με ρυθμό τέσσερις φορές ταχύτερο σε σύγκριση με τον υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο
LIFO NEWSROOM
 
 