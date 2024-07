«Το ωράριο 9-5 δεν θα υπάρχει μέχρι το 2034»- Η νέα πρόβλεψη Χόφμαν για την ανθρωπότητα

Ο Ριντ Γκάρετ Χόφμαν, συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του LinkedIn, έχει κάνει μια σοκαριστική πρόβλεψη. Επισήμανε ότι η «9-5 εργασία» θα εξαφανιστεί μέχρι το 2034.

Ενδιαφέρον είναι ότι όλες οι προηγούμενες προβλέψεις του έχουν επαληθευτεί. Νωρίτερα είχε προβλέψει την άνοδο των κοινωνικών μέσων το 1997, ότι τα κοινωνικά δίκτυα θα άλλαζαν τον κόσμο, είχε δει την έλευση της οικονομίας διαμοιρασμού (ήταν πρώιμος επενδυτής στο Airbnb) και είχε προβλέψει την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης πριν από το ChatGPT.

Συγχρόνως, έχει προβλέψει ότι η «Επανάσταση της Gig economy» έρχεται και είναι μεγαλύτερη από ό,τι νομίζουμε. Σύμφωνα με την πρόβλεψή του, μέσα σε μια δεκαετία, το 50% του πληθυσμού θα είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και θα κερδίζουν περισσότερα από τους παραδοσιακούς υπαλλήλους.

Your 9-to-5 job is dying.



By 2034, it'll be extinct.



That's Reid Hoffman's latest prediction – the founder of LinkedIn who predicted the rise of social media in 1997.



