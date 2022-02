Ολλανδία: Γιατί ολοένα και περισσότεροι πολίτες στρέφονται στα πλωτά σπίτια

Όταν τον Οκτώβριο χτύπησε μια σφοδρή καταιγίδα, οι κάτοικοι της πλωτής κοινότητας Schoonschip στο Άμστερνταμ ήταν σίγουροι ότι θα την αντιμετώπιζαν. Έδεσαν τα ποδήλατά τους και τα υπαίθρια παγκάκια τους, έκαναν έλεγχο με τους γείτονες ότι όλοι είχαν αρκετό φαγητό και νερό, και έμειναν μέσα στα σπίτια τους καθώς η γειτονιά τους “ γλιστρούσε” πάνω κάτω με τους ατσάλινους θεμέλιους πυλώνες της στην καταιγίδα που είχε έλθει.



"Αισθανόμαστε πιο ασφαλείς σε μια καταιγίδα επειδή επιπλέουμε", λέει στο Yale e360, η Siti Boelen, μια Ολλανδή τηλεοπτική παραγωγός που μετακόμισε στο Schoonschip πριν από δύο χρόνια.



Καθώς η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι όλο και πιο συχνές καταιγίδες προκαλούν διόγκωση των υδάτων, οι πλωτές γειτονιές προσφέρουν ένα πείραμα στην αντιπλημμυρική προστασία που θα μπορούσε να επιτρέψει στις παράκτιες κοινότητες να αντισταθούν στην κλιματική αλλαγή. Στην πυκνοκατοικημένη Ολλανδία, η ζήτηση για τέτοια σπίτια αυξάνεται.

