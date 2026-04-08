Οι New York Times «δείχνουν» τον μυστηριώδη δημιουργό του Bitcoin - Ο ίδιος το αρνείται

Οι New York Times υποστηρίζουν ότι ο Βρετανός προγραμματιστής Adam Back είναι ο δημιουργός του Bitcoin, όμως ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό.

Ο Back θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές μορφές στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Είναι δημιουργός του Hashcash, ενός συστήματος ψηφιακών πληρωμών που προηγήθηκε του Bitcoin και επηρέασε τον σχεδιασμό του, ενώ είναι και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ψηφιακών υποδομών Blockstream.

Η ταυτότητα του Satoshi Nakamoto παραμένει άγνωστη από τη δημιουργία του Bitcoin και αποτελεί ένα από τα πιο επίμονα μυστήρια του διαδικτύου. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στην ανωνυμία, αλλά και στον τεράστιο πλούτο που αποδίδεται στον δημιουργό. Υπολογίζεται ότι το αρχικό «πορτοφόλι» του Satoshi περιέχει πάνω από ένα εκατομμύριο Bitcoins, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 5% της συνολικής προσφοράς, καθώς το πρωτόκολλο προβλέπει ανώτατο όριο 21 εκατομμυρίων νομισμάτων. Σε σημερινές τιμές, η αξία αυτή θα μπορούσε να ξεπερνά τα 70 δισ. δολάρια.

Ο Back δήλωσε στο BBC και μέσω του X ότι δεν είναι ο Satoshi, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα ως περίπτωση «confirmation bias» και υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία ερμηνεύονται επιλεκτικά για να στηριχθεί ένα προκαθορισμένο συμπέρασμα. «Δεν είμαι ο Satoshi», ανέφερε, προσθέτοντας ότι απλώς ανήκε στους πρώτους που εστίασαν στις κοινωνικές προεκτάσεις της κρυπτογραφίας, της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο και του ηλεκτρονικού χρήματος. Ο Back σχολίασε με χιούμορ στο BBC ότι δεν διαθέτει τόσο μεγάλη ποσότητα Bitcoin, σημειώνοντας ότι «μετανιώνει που δεν εξόρυξε περισσότερα το 2009».

i'm not satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications of cryptography, online privacy and electronic cash, hence my ~1992 onwards active interest in applied research on ecash, privacy tech on cypherpunks list which led to hashcash and other ideas. — Adam Back (@adam3us) April 8, 2026

Η έρευνα των New York Times για τον δημιουργό του Bitcoin

Η έρευνα φέρει την υπογραφή του John Carreyrou, βραβευμένου με Pulitzer δημοσιογράφου που έγινε γνωστός για την αποκάλυψη του σκανδάλου της Theranos, της εταιρείας της Elizabeth Holmes. Σε ένα κείμενο 12 χιλιάδων λέξεων, ο Carreyrou επιχειρεί να να συνδέσει τον Back με τον Satoshi συγκρίνοντας παλαιότερα email και διαδικτυακές αναρτήσεις, όπου εντοπίζονται ομοιότητες στο ύφος και στη γλώσσα. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη χρονική σύμπτωση ανάμεσα στη διαδικτυακή του δραστηριότητα και την εξαφάνιση του Satoshi από δημόσια φόρουμ, λίγο μετά τη δημοσίευση του «white paper» του Bitcoin.

Facebook Twitter Φωτ.: New York Times

Ο Back απέρριψε τα συμπεράσματα, δηλώνοντας ότι ήταν ενεργός στις σχετικές κοινότητες την περίοδο που ο Satoshi συμμετείχε σε συζητήσεις. «Τα στοιχεία είναι συνδυασμός συμπτώσεων και παρόμοιων εκφράσεων από ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα», ανέφερε.

The mystery of Satoshi Nakamoto, the pseudonymous inventor of Bitcoin, has remained unsolved for 17 years. Not anymore. Read my 18-month investigation to find out who Satoshi really is. https://t.co/fPtaK6YHJC — John Carreyrou (@JohnCarreyrou) April 8, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που αποδίδεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο η ταυτότητα του Satoshi. Το 2024, ντοκιμαντέρ του HBO κατονόμασε τον Καναδό ειδικό στα κρυπτονομίσματα Peter Todd, ο οποίος απέρριψε τον ισχυρισμό ως «παράλογο».

Δέκα χρόνια νωρίτερα, το Newsweek είχε ταυτίσει τον Dorian Nakamoto με τον Satoshi, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε. Το 2015, δημοσιεύματα των Wired και Gizmodo έδειχναν προς τον Αυστραλό επιστήμονα Craig Wright, ο οποίος είχε δηλώσει ότι είναι ο δημιουργός, χωρίς όμως να πείσει την κοινότητα. Μετά από πολυετή διαμάχη, βρετανικό δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι ο Satoshi, με τον Back να καταθέτει ως μάρτυρας κατά των ισχυρισμών του.

Για πολλούς υποστηρικτές του Bitcoin, η ανωνυμία του δημιουργού θεωρείται στοιχείο που ενισχύει τη φιλοσοφία και την αποκεντρωμένη φύση του νομίσματος. Ο ίδιος ο Back σημείωσε ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Satoshi και ότι «ίσως αυτό να είναι καλύτερο για το Bitcoin».

Με πληροφορίες από BBC, Fortune, New York Times