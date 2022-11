O Έλον Μασκ υπεραμύνεται των μαζικών απολύσεων - «Το Twitter χάνει 4 εκατ. δολ. ημερησίως»

Ο Έλον Μασκ υπεραμύνθηκε της απόφασης για μαζικές απολύσεις στο Twitter, υποστηρίζοντας πως οι απολυμένοι έλαβαν πληρωμή τριών μισθών από την εταιρεία.

Όπως ανέφερε, επρόκειτο για απόφαση - μονόδρομο, καθώς η εταιρεία χάνει 4 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως.

«Όσον αφορά τη μείωση εργατικού δυναμικού στο Twitter, δυστυχώς δεν υπήρχε άλλη επιλογή όταν η εταιρεία χάνει κάθε μέρα 4 εκατ. δολάρια. Όσοι απολύθηκαν, έλαβαν αποζημίωση τριών μηνών» έγραψε το βράδυ της Παρασκευής στο Twitter.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day. Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

Ο ιδιοκτήτης των Tesla και SpaceX και πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη απέδωσε χθες, σε άλλο ένα tweet του, την πτώση εσόδων στη δραματική μείωση διαφημίσεων που εκπορεύεται από τις «πιέσεις ακτιβιστών».

Ο ίδιος τουίταρε και μια σειρά αναρτήσεων του Yoel Roth, επικεφαλής ασφάλειας του Twitter, που αναφέρει μεταξύ άλλων «Ενώ είπαμε χθες αντίο σε απίστευτα ταλαντούχους φίλους και συναδέλφους, οι βασικές δυνάμεις μας ελέγχου παραμένουν στη θέση τους. Η χθεσινή μείωση ανθρώπινου δυναμικού έπληξε περίπου το 15% του τμήματός μας (σε αντίθεση με τις περικοπές στο 50% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού), με το προσωπικό πρώτης γραμμής να υφίσταται τις μικρότερες συνέπειες».

Ο Μασκ σχολίασε το τουίτ του συνεργάτη του λέγοντας «ξανά, για να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, η ισχυρή δέσμευση του Twitter στον έλεγχο περιεχομένου παραμένει αμετάβλητη. Για την ακρίβεια, είδαμε τα μηνύματα μίσους αυτήν την εβδομάδα σε μείωση, κάτω από το προηγούμενο κανονικό μας, σε αντίθεση με ό,τι ενδεχομένως διαβάσετε στον Τύπο».

Again, to be crystal clear, Twitter’s strong commitment to content moderation remains absolutely unchanged.



In fact, we have actually seen hateful speech at times this week decline *below* our prior norms, contrary to what you may read in the press.