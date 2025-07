AlphaGenome: Η τεχνητή νοημοσύνη της Google «διαβάζει» τις μεταλλάξεις του DNA

Παρά τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος το 2003, μεγάλο μέρος της «λειτουργικής γλώσσας» του DNA παραμένει ανεξερεύνητο. Τώρα, ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Google DeepMind επιχειρεί να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, προβλέποντας με ακρίβεια πώς μικρές γενετικές μεταβολές επηρεάζουν τη ρύθμιση των γονιδίων.

Όπως αναφέρει το MIT Technologry review, πρόκειται για μια διαδικασία κρίσιμη για την κατανόηση ασθενειών και την ανάπτυξη θεραπειών.

Η Google DeepMind είχε προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση με το AlphaFold, το AI που προβλέπει την τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών και βραβεύτηκε πέρυσι με Νόμπελ. Το νέο μοντέλο, AlphaGenome, στρέφεται τώρα στο DNA, με σκοπό να προβλέψει τις συνέπειες μικρών αλλαγών (μεταλλάξεων) στον γενετικό μας κώδικα.

Δεν πρόκειται για μια εφαρμογή τύπου 23andMe που προβλέπει την καταγωγή ή χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των ματιών. Το AlphaGenome αναλύει το γονιδίωμα με στόχο να κατανοήσει τι συμβαίνει όταν αλλάζει ένα και μόνο «γράμμα» του DNA. Μπορεί να προβλέψει, για παράδειγμα, αν μια μετάλλαξη ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί ένα γονίδιο, ή αν αλλάζει την ένταση με την οποία αυτό «εκφράζεται», δηλαδή το πόσο δραστικό είναι μέσα στο κύτταρο.

Αυτό το είδος πληροφορίας είναι καθοριστικό για την κατανόηση του ρόλου των γονιδίων σε ασθένειες και για την ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Οι βιολόγοι συχνά αφιερώνουν χρόνια για να καταλάβουν πώς μια συγκεκριμένη γενετική παραλλαγή σχετίζεται με μια νόσο. Τώρα, πολλές τέτοιες αναλύσεις θα μπορούν να γίνονται υπολογιστικά, χάρη στο AlphaGenome.

