Νέα μελέτη: Τι είναι το «φαινόμενο Μπάτμαν» που βελτιώνει την ανθρώπινη συμπεριφορά σε δημόσιους χώρους

Νέα μελέτη υποστηρίζει πως η ανθρώπινη συμπεριφορά σε δημόσιους χώρους βελτιώνεται όταν υπάρχει κάποιος τριγύρω ντυμένος ως ο Μπάτμαν.

Η μελέτη με επικεφαλής τον Φραντσέσκο Πανίνι, καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και μια ομάδα ερευνητών καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα μετά από ένα πείραμα.

Οι ερευνητές έβαλαν έναν άνδρα ντυμένο ως Μπάτμαν να στέκεται σε βαγόνι του μετρό για να δουν αν αυτό επηρέαζε τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιβατών.

Τι είναι το «φαινόμενο Μπάτμαν»

Αποδεικνύεται, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ότι το «φαινόμενο του Μπάτμαν» επηρέαζε και είναι πραγματικό καθώς οι επιβάτες ήταν πιο εξυπηρετικοί ο ένας προς τον άλλον παρουσία του υπερήρωα.

Η απροσδόκητη εμφάνιση κάποιου ντυμένου ως Μπάτμαν δημόσια ενθαρρύνει «φιλοκοινωνική συμπεριφορά» πράξεις βοήθειας των άλλων, τονίζει η νέα μελέτη.

Στο πλαίσιο του πειράματος, οι ερευνητές έβαλαν μια γυναίκα που φαινόταν έγκυος να επιβιβαστεί σε βαγόνι του μετρό του Μιλάνου και παρατήρησαν πόσο συχνά οι συνεπιβάτες προσφέρονταν να της παραχωρήσουν τις θέσεις τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Στη συνέχεια, επανέλαβαν τη συνθήκη, η έγκυος γυναίκα επιβιβάστηκε στο τρένο και ένας άντρας ντυμένος ως Μπάτμαν μπήκε επίσης από μια άλλη πόρτα.

Συνολικά, παρατήρησαν 138 επιβάτες και είχαν μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ο Μπάτμαν παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς πάνω από το 67% των επιβατών προσέφεραν τις θέσεις τους όταν ο υπερήρωας ήταν στο τρένο και αυτό το ποσοστό μειώνεται στο 37% χωρίς τον Μπάτμαν.

Το πιο ενδιαφέρον μέρος του πειράματος είναι ότι το 44% των ανθρώπων που προσέφεραν τις θέσεις τους αργότερα ανέφεραν ότι δεν είχαν καν παρατηρήσει ότι ο Μπάτμαν ήταν εκεί και έτσι οι ερευνητές σημείωσαν πώς μπορεί να μην γνώριζαν τον Μπάτμαν, αλλά ότι ένα «πρότυπο επίγνωσης που προκαλείται από μια διαταραχή στη ρουτίνα μπορεί να μεταδίδεται κοινωνικά».

H μελέτη εξέτασε κατά πόσον ένα απροσδόκητο γεγονός, όπως η παρουσία ενός ατόμου ντυμένου ως Μπάτμαν, θα μπορούσε να αυξήσει την φιλοκοινωνική συμπεριφορά διαταράσσοντας τη ρουτίνα και ενισχύοντας την προσοχή στην παρούσα στιγμή.