NASA: Τον Μάρτιο η νέα επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη σελήνη

Η NASA έχει θέσει ως στόχο την 6η Μαρτίου για την πρώτη αποστολή πληρώματος γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Το συγκεκριμένο ταξίδι πρόκειται να είναι το μεγαλύτερο χρονικά της ανθρωπότητας στο διάστημα.

Στην αποστολή Artemis II, τέσσερις αστροναύτες θα ξεκινήσουν ένα 10ήμερο ταξίδι και θα επιστρέψουν στη Γη, ανοίγοντας το δρόμο για μια μελλοντική προσγείωση σε αυτή.

Η νέα αποστολή της NASA στη Σελήνη

Η NASA όρισε την ημερομηνία εκτόξευσης μετά από μια επιτυχημένη «γενική πρόβα» - μια κρίσιμη δοκιμή πριν από την εκτόξευση, κατά την οποία ο πύραυλος γεμίζει με καύσιμα και υποβάλλεται σε μια σειρά από διαδικασίες αντίστροφης μέτρησης.

Ήταν η δεύτερη προσπάθεια της ομάδας Artemis για μια δοκιμαστική εκτόξευση στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι στη Φλόριντα.

Η πρώτη πρόβα, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, τερματίστηκε νωρίς λόγω διαρροής υδρογόνου στην εξέδρα εκτόξευσης.

Σε συνέντευξη Τύπου, η Lori Glaze της NASA δήλωσε ότι τα προβλήματα έχουν πλέον επιλυθεί.

«Χθες καταφέραμε να γεμίσουμε πλήρως τον πύραυλο Space Launch System (SLS) εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος […] επίσης, πραγματοποιήσαμε με επιτυχία την αντίστροφη μέτρηση για την εκτόξευση», είπε.

Τρία μέλη της αποστολής Artemis II είναι Αμερικανοί - ο Reid Wiseman, ο Victor Glover και η Christina Koch - και ένα μέλος είναι Καναδός, ο Jeremy Hansen.

Το Space Launch System (SLS) ύψους 98 μέτρων και έχει πετάξει μόνο μία φορά στο παρελθόν, τον Νοέμβριο του 2022, για την αποστολή Artemis I, αλλά χωρίς επιβάτες.

Το πλάνο του ταξιδιού

Το πλήρωμα θα είναι δεμένο με ζώνες ασφαλείας στην κάψουλα Orion, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του πυραύλου.

Το εσωτερικό του διαστημικού σκάφους έχει περίπου το μέγεθος ενός μίνι λεωφορείου και είναι ο χώρος όπου οι τέσσερις θα ζήσουν, θα φάνε, θα εργαστούν και θα κοιμηθούν κατά τη διάρκεια της 10ήμερης αποστολής.

Η πρώτη μέρα του ταξιδιού τους θα περάσει σε τροχιά γύρω από τη Γη και, αν όλα τα συστήματα λειτουργούν καλά, οι αστροναύτες θα κατευθυνθούν προς τη Σελήνη.

Το ταξίδι διαρκεί περίπου τέσσερις ημέρες και το πλήρωμα θα ταξιδέψει γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, την πλευρά που δεν βλέπουμε ποτέ από τη Γη.

Θα βρίσκονται σε απόσταση 6.500-9.500 χλμ. πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης και θα αφιερώσουν αρκετές ώρες στη μελέτη και τη λήψη εικόνων της Σελήνης.

Μετά την πτήση κοντά στη Σελήνη, οι αστροναύτες θα ξεκινήσουν το τετραήμερο ταξίδι της επιστροφής. Θα ολοκληρώσουν την αποστολή με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Με πληροφορίες από BBC