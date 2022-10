NASA: Στις 14 Νοεμβρίου η επόμενη απόπειρα εκτόξευσης του «Artemis 1» προς τη Σελήνη

Η NASA προγραμματίζει την επόμενη απόπειρα εκτόξευσης της Artemis 1 για τις 14 Νοεμβρίου, όπως ενημέρωσε σήμερα η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Το πρόγραμμα Artemis αφορά την επιστροφή των ΗΠΑ στη Σελήνη ύστερα από πέντε δεκαετίες. H αποστολή Artemis 1 δεν θα είναι επανδρωμένη προκειμένου να επαληθευτεί ότι η κάψουλα Orion, στην κορυφή του πυραύλου SLS, είναι ασφαλής για τη μεταφορά πληρώματος στο μέλλον.

Η μη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη είχε αναβληθεί δύο φορές, λόγω διαρροής καυσίμων, στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Λίγες εβδομάδες αργότερα, λόγω της απειλής του κυκλώνα Ίαν, η NASA είχε απομακρύνει τον πύραυλο SLS (Space Launch System) - τον ισχυρότερο που κατασκεύασε ποτέ - από την πλατφόρμα εκτόξευσης και τον μετέφερε πίσω στο κτίριο συναρμολόγησης του Διαστημικού Κέντρου Κένεντι.

We are targeting the next launch attempt for the #Artemis I mission to the Moon for Nov. 14.



