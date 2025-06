NASA: Νέες εικόνες από τη συντριβή του ιαπωνικού ρόβερ στη Σελήνη

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από το σημείο όπου συνετρίβη η ιαπωνική σεληνάκατος Resilience, επιβεβαιώνοντας την αποτυχημένη προσσελήνωση της εταιρείας ispace.

Οι εικόνες τραβήχτηκαν από το διαστημόπλοιο Lunar Reconnaissance Orbiter και δείχνουν ένα σκοτεινό σημάδι στον σεληνιακό κρατήρα Mare Frigoris στο βόρειο ημισφαίριο της Σελήνης. Η σκουρόχρωμη περιοχή συνοδεύεται από ένα ελαφρύ στρώμα σεληνιακής σκόνης, που σηκώθηκε από την πρόσκρουση.

NASA’s LRO Views ispace HAKUTO-R Mission 2 Moon Lander Impact Site: On June 11, NASA’s LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) captured photos of the site where the ispace Mission 2 SMBC x HAKUTO-R Venture Moon (RESILIENCE) lunar lander experienced a hard lan… https://t.co/ViNHqWJnJq pic.twitter.com/39stJoDvWS