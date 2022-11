NASA: Εντυπωσιακή εικόνα της Γης μετά την ιστορική εκτόξευση της αποστολής «Artemis I»

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα της Γης από την αποστολή «Artemis I».

Η ιστορική αποστολή εκτοξεύτηκε χθες, το πρωί. Οκτώ ώρες μετά έστελνε τα πρώτα πλάνα της Γης.

Το διαστημικό σκάφος της NASA, που δεν μεταφέρει πλήρωμα, θα κάνει το δικό του ταξίδι στο φεγγάρι, χαράσσοντας νέα μονοπάτια για τη NASA ώστε να στείλει στην σεληνιακή επιφάνεια αστροναύτες, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μισό αιώνα.

Οι πρώτες εικόνες από την διαστημική κάψουλα Orion δείχνουν τη Γη από σχεδόν 92.000 χλμ μακριά καθώς κατευθύνεται προς τη Σελήνη. Είναι η πρώτη φορά από την τελευταία αποστολή Apollo του 1972, που ένα διαστημόπλοιο, σχεδιασμένο να μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη, αποτυπώνει τη Γη.

Mission Time: 1 days, 6 hrs, 5 min

Orion is 133,284 miles from Earth, 167,668 miles from the Moon, cruising at 2,799 miles per hour.

P: (-131510, -38375, -8248)

V: (-2400, -1341, -525)

O: 53º, 53.5º, 18.0º

What's this? https://t.co/voR4yGyAbO #TrackArtemis pic.twitter.com/50KSHkbptv — Orion Spacecraft (@NASA_Orion) November 17, 2022

Ο πανύψηλος πύραυλος, ύψους 98 μέτρων Space Launch System, ή SLS, άναψε τις μηχανές του στη 1:47 π.μ. (τοπική ώρα). Στην κορυφή βρισκόταν το Orion, μία κάψουλα σε σχήμα σταγόνας, που αποκολλήθηκε από τον πύραυλο όταν έφτασε στο διάστημα.

Το Orion έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει ανθρώπους, όμως οι επιβάτες του για αυτήν την δοκιμαστική αποστολή είναι άψυχα υλικά, συμπεριλαμβανομένων κάποιων ειδικών μηχανημάτων που συλλέγουν ζωτικά δεδομένα για να βοηθήσουν τα μελλοντικά πληρώματα.

Το Orion θα πλησιάσει στην κοντινότερη απόσταση τη Σελήνη στις 21 Νοεμβρίου, πριν ξεκινήσει μια μακρινή ανάδρομη τροχιά γύρω της στις 25 Νοεμβρίου.

Στην πιο κοντινή του προσέγγιση στην σεληνιακή επιφάνεια, ο Orion θα βρίσκεται σχεδόν 96 χιλιόμετρα μακριά, κάτι που θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα.

Κατά την εκτόξευσή του, το διαστημόπλοιο είχε στραμμένες πάνω του 16 κάμερες, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, προκειμένου να καταγράψουν το ταξίδι του γύρω από τη Σελήνη από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

New views of planet Earth from @NASA_Orion as #Artemis I journeys to the Moon. Orion is 9.5 hours into a 25.5-day test flight. pic.twitter.com/CBaA4ZOK4X — NASA (@NASA) November 16, 2022

Μετά το ArtemisI θα ακολουθήσει η αποστολή Artemis II με ανάλογη πορεία αλλά αυτή τη φορά η αποστολή θα είναι με ανθρώπινο πλήρωμα.

Στην αποστολή Artemis III, που αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στη δεκαετία, αναμένεται να ταξιδέψουν για πρώτη φορά στη Σελήνη μία γυναίκα και ένα έγχρωμο άτομο.

As @NASA_Orion begins the #Artemis I mission to the Moon, the spacecraft captured these stunning views of our home planet. pic.twitter.com/Pzk3PDt7sd — NASA Artemis (@NASAArtemis) November 16, 2022



The #Artemis team wants to thank everyone who helped us along the way toward the first launch of the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion. pic.twitter.com/9dBSBzQ6wI — NASA Artemis (@NASAArtemis) November 16, 2022

Με πληροφορίες του CNN