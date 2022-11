Artemis 1: Εκτοξεύθηκε ο πύραυλος της NASA για τη Σελήνη

Έπειτα από διαδοχικά προβλήματα και καθυστερήσεις, εκτοξεύθηκε ο μη επανδρωμένος πύραυλος SLS της NASA με προορισμό τη Σελήνη, που κάνει το παρθενικό ταξίδι του στο διάστημα με την αποστολή Artemis 1.

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στο ακρωτήριο Κανάβεραλ. Ήταν η τρίτη προσπάθεια της NASA για την εκτόξευση του πυραύλου, ο οποίος ξεκίνησε το ταξίδι του έπειτα από διαδοχικά τεχνικά προβλήματα, πέντε δεκαετίες μετά την τελευταία αποστολή Apollo.

We are going. For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

Ο πύραυλος SLS θα στείλει την κάψουλα Orion σε δοκιμαστικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη, σε ένα ταξίδι 25 ημερών. Η κάψουλα θα φτάσει σε απόσταση 97 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Σελήνης και αναμένεται να επιστρέψει στη Γη στις 11 Δεκεμβρίου.

Αυτή είναι η πρώτη πτήση του πυραύλου SLS και της κάψουλας Orion μαζί, που κατασκεύαζαν η Boeing και η Lockheed Martin αντίστοιχα. Με τη συγκεκριμένη αποστολή ξεκινά το πρόγραμμα Artemis της NASA, που έχει στόχο να επιστρέψουν οι αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης το 2025.

The @NASA_SLS rocket has reached main engine cutoff, or MECO, in the mission timeline. The RS-25 engines have powered off and the core stage has separated. @NASA_Orion is now in orbit. pic.twitter.com/OlnxhFAlET