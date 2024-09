NASA: Ένας γιγάντιος αστεροειδής μεγέθους γηπέδου θα πλησιάσει αύριο τη Γη

Ένας γιγάντιος αστεροειδής μεγέθους γηπέδου, αναμένεται να κάνει αύριο Τρίτη την πιο κοντινή του προσέγγιση στη, σύμφωνα με τη NASA.

Το όνομα του αστεροειδή είναι «2024 ON» και τελευταία φορά πέρασε από τη Γη το 2013. Αναμένεται μάλιστα σύμφωνα με τη NASA, να επιστρέψει και το 2035.

Ο αστεροειδής έχει πλάτος 290 μέτρα και θα φτάσει σε απόσταση 1 εκατομμυρίου χιλιομέτρων από τη Γη, σύμφωνα με το Εργαστήριο Jet Propulsion της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας. Παρακολουθείται από το Virtual Telescope Project, το οποίο εντόπισε τον «δυνητικά επικίνδυνο» αστεροειδή στις 9 Σεπτεμβρίου να ταξιδεύει με περίπου 40.000 χιλιόμετρα την ώρα.

Φτάνοντας μια ελάχιστη απόσταση που είναι 2,6 φορές τη μέση σεληνιακή απόσταση, το 2024 ON δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για τη Γη στην τρέχουσα τροχιά της.

No, NASA did not issue a warning as some sources have stated, but newly-discovered #asteroid 2024 ON, which may be as wide as half a kilometer, will pass about 1 million kilometers from Earth tomorrow. It will be bright enough for astrophotographers around the world to capture. pic.twitter.com/GWMLme6TsI