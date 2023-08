NASA: To Dragon Endurance προσδέθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Σήμερα το διαστημικό σκάφος Dragon Endurance του SpaceX, στο πλαίσιο μιας κοινής αποστολής με τη NASA με την ονομασία Crew-7, προσδέθηκε επιτυχώς στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Όπως αναφέρει η NASA στη σελίδα της στο X (πρώην Twitter): «Επιβεβαιώθηκε η σύνδεση για το Crew-7! Στις 16:16, το διαστημικό σκάφος Dragon με τέσσερις διαστημικούς ταξιδιώτες επί του σκάφους έφτασε στο ISS», αναφέρει το μήνυμα.

Docking confirmed for #Crew7! At 9:16am ET (1316 UTC), the Dragon crew spacecraft with four space travelers aboard arrived at the @Space_Station. pic.twitter.com/BbNX804voe