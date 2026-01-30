NASA: Αναβάλλει την αποστολή Artemis προς τη Σελήνη λόγω ακραίου ψύχους

Η NASA ανέβαλε την επικείμενη αποστολή αστροναυτών προς τη Σελήνη λόγω θερμοκρασιών που αναμένεται να πλησιάσουν το μηδέν στον χώρο εκτόξευσης.

Η πρώτη επανδρωμένη αποστολή του προγράμματος Artemis τοποθετείται πλέον χρονικά όχι νωρίτερα από τις 8 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Η NASA ήταν έτοιμη να πραγματοποιήσει το Σάββατο μια δοκιμή ανεφοδιασμού του πυραύλου ύψους 98 μέτρων, ωστόσο ακύρωσε τη διαδικασία αργά το βράδυ της Πέμπτης λόγω του αναμενόμενου ψύχους. Η κρίσιμη «γενική πρόβα» της εκτόξευσης προγραμματίστηκε εκ νέου για την ερχόμενη Δευτέρα, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Η αλλαγή αυτή αφήνει στη NASA μόλις τρεις διαθέσιμες ημέρες μέσα στον Φεβρουάριο για να στείλει τέσσερις αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και πίσω, πριν η αποστολή μετατεθεί για τον Μάρτιο.

«Οποιαδήποτε επιπλέον καθυστέρηση θα οδηγήσει σε αντίστοιχη μετάθεση της ημερομηνίας, ημέρα με την ημέρα», ανέφερε η NASA σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας, θερμαντικά συστήματα διατηρούν την κάψουλα Orion σε κατάλληλη θερμοκρασία στην κορυφή του πυραύλου, ενώ και τα συστήματα καθαρισμού του πυραύλου προσαρμόζονται στις συνθήκες ψύχους.

Ο κυβερνήτης της αποστολής, Ριντ Γουάιζμαν, και το πλήρωμά του παραμένουν σε καραντίνα στο Χιούστον, ενώ παραμένει αβέβαιο το πότε θα μεταβούν στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.

Η NASA διαθέτει μόνο λίγες συγκεκριμένες ημέρες κάθε μήνα για την εκτόξευση της πρώτης επανδρωμένης σεληνιακής αποστολής εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια. Το πρόγραμμα Apollo ολοκληρώθηκε το 1972 με την αποστολή Apollo 17, που αποτέλεσε το τελευταίο επανδρωμένο ταξίδι της ανθρωπότητας στη Σελήνη.

