Μπορούν τα στενά ρούχα να προκαλέσουν κήλη; Οι ειδικοί απαντούν

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Σούκι Γουότερχαουζ αποκάλυψε ότι εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο λόγω κήλης, την οποία, όπως δήλωσε με χιούμορ σε ανάρτησή της, αποδίδει σε «υπερβολικά στενό παντελόνι» που φόρεσε έξι μήνες νωρίτερα.

Η είδηση προκάλεσε απορίες, τόσο για την ίδια την πάθηση όσο και για το κατά πόσο η πίεση από ρούχα μπορεί να συμβάλει στην εμφάνισή της. Τι είναι όμως η κήλη και τι την προκαλεί; Μπορεί όντως ένα ρούχο να ευθύνεται;

Η κήλη συμβαίνει όταν κάποιο μέρος του σώματος μέσα στην κοιλιά, όπως λίπος ή έντερο, προεξέχει προς τα έξω μέσα από ένα αδύναμο σημείο στους μυς της κοιλιάς. Όπως εξηγεί η Dr Yewande Alimi, χειρουργός στο MedStar Georgetown University Hospital, η κήλη μπορεί να εμφανιστεί στη βουβωνική χώρα, στον αφαλό, στο διάφραγμα ή σε σημείο προηγούμενης χειρουργικής τομής.

"suki you never tweet anymore” have you ever considered I wore pants so tight 6 months ago it caused a hernia & I’ve been too scared to tell you