«Μια νέα άποψη του σύμπαντος»: Η NASA θα δημοσιεύσει εικόνες από το τηλεσκόπιο James Webb

Στις 12 Ιουλίου η NASA θα παρουσιάσει τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες και δεδομένα από το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Η εν λόγω εξέλιξη έρχεται μετά από περίπου 30 χρόνια δουλειάς και 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του κορυφαίου τηλεσκοπίου. Οι εικόνες του James Webb θα είναι έγχρωμες ενώ μεταξύ άλλων έχουν ξεπεράσει τα σύννεφα σκόνης μέσα στα οποία «γεννιούνται» τα αστέρια.

Ελάχιστοι αστρονόμοι σε όλο τον κόσμο έχουν δει τι έχουν αποτυπώσει οι φωτογραφίες του Webb. Ανάμεσα στους αστρονόμους που τις έχουν δει είναι κορυφαίοι επιστήμονες της NASA.

Η Πάμελα Μελρόι, αναπληρώτρια διοικητής της NASA και πρώην αστροναύτης, είπε ότι μετά βίας συγκρατήθηκε όταν είδε τις εικόνες. «Αυτό που έχω δει με συγκίνησε ως επιστήμονα, ως μηχανικό και ως άνθρωπο», είπε.

Ο Μπιλ Νέλσον, διαχειριστής της NASA, δήλωσε από την πλευρά του πως «θα δώσουμε στην ανθρωπότητα μια νέα άποψη του σύμπαντος».

Το James Webb είναι το μεγαλύτερο διαστημικό τηλεσκόπιο που εκτοξεύτηκε ποτέ. Η αποστολή του είναι να εξερευνήσει τις πρώτες ημέρες του σύμπαντος φτάνοντας πιο μακριά στο χρόνο και το διάστημα από ό,τι μπορεί το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Όπως το Hubble καθόρισε την αστρονομία τα τελευταία 30 χρόνια, η NASA αναμένει ότι το Webb θα φέρει μια νέα εποχή για την αστρονομία.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Webb θα ξεπεράσει το Hubble πηγαίνοντας βαθύτερα και βρίσκοντας τους πρώτους γαλαξίες», είπε ο Γκαρθ Ίλινγκγουορθ, αστροφυσικός στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει το Hubble και άλλα τηλεσκόπια στο παρελθόν.

Το James Webb είναι ο «καρπός» της συνδυασμένης προσπάθειας περίπου 20.000 μηχανικών, αστρονόμων, τεχνικών και γραφειοκρατών. Τώρα περιφέρεται γύρω από τον ήλιο σε ένα σημείο που ονομάζεται L2, περίπου 1,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας, όπου τα συνδυασμένα βαρυτικά πεδία της Σελήνης, της Γης και του Ήλιου δημιουργούν ένα ημι-σταθερό σημείο για το τηλεσκόπιο.

Οι φωτογραφίες που θα αποκαλυφθούν την Τρίτη επιλέχθηκαν από μια μικρή ομάδα αστρονόμων και ειδικών για να επιδείξουν τις πρωτοφανείς ικανότητες του νέου τηλεσκοπίου και να συναρπάσουν το κοινό.

