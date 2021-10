Όνομα: Μetaverse (στα ελληνικά το λέμε μετασύμπαν).

Ηλικία: 29 ετών

Εμφάνιση: Δεν υπάρχει στην ουσία, δεν διάβασες τον τίτλο;

Εντάξει, μου ακούγεται πολύ σαν επιστημονική φαντασία; Σαφώς, μάλιστα από εκεί προήλθε ο όρος. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Neil Stephenson στο μυθιστόρημά του Snow Crash, όπου οι άνθρωποι συναναστρέφονται ο ένας τον άλλον σαν άβαταρ σε ένα τρισδιάστατο εικονικό κόσμο που συμβολίζει τον πραγματικό κόσμο. Με πιο απλά λόγια, οραματίστηκε αυτό που θα διαδεχθεί το σημερινό διαδίκτυο.

Στο μέλλον το διαδίκτυο προβλέπεται να αποτελείται από μια σειρά από δημόσιους τρισδιάστατους εικονικούς χώρους, οι οποίοι θα συνδέονται μεταξύ τους και μέσα στους οποίους θα κινούνται οι χρήστες ή καλύτερα τα άβαταρ των χρηστών.

Υποθέτω ότι το ίδιο σημαίνει και σήμερα, έτσι; Πάνω-κάτω, ναι. Σύμφωνα με τη Wikipedia (την αγγλική), ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει το μέλλον του διαδικτύου, δηλαδή το πώς θα το βιώνουμε σε λίγα χρόνια, αν πάρουμε στα σοβαρά τα όσα λέει ο Ζούκερμπεργκ και διάφοροι άλλοι.

Μισό λεπτό, γιατί έθεσες πολλά θέματα μαζί. Πώς θα το βιώνουμε δηλαδή; Στο μέλλον το διαδίκτυο προβλέπεται να αποτελείται από μια σειρά από δημόσιους τρισδιάστατους εικονικούς χώρους, οι οποίοι θα συνδέονται μεταξύ τους, και μέσα στους οποίους θα κινούνται οι χρήστες ή καλύτερα τα άβαταρ των χρηστών.

Κάτι σαν το «Half Life» ή το «Call of Duty»; Πώς σου ήρθαν αυτά τώρα; Αν θέλεις να ζήσεις σε ένα πεδίο μάχης, με λαλημένους να ψάχνουν να σε πυροβολήσουν ή να σε μαχαιρώσουν, be my guest! Ευτυχώς προβλέπεται να υπάρχουν και εναλλακτικές με κόσμο που να έχει πιο φιλική διάθεση.

Σαν τι; Εντάξει, μπορεί π.χ. να θέλεις να αγοράσεις μια κολόνια, βρε αδερφέ. Θα έχεις τη δυνατότητα να μπεις στον εικονικό χώρο ενός πολυκαταστήματος, να δεις τις διάφορες μάρκες, να πιάσεις τα μπουκάλια (εικονικά πάντα) και να κάνεις και καμιά βόλτα να χαζέψεις και ό,τι άλλο έχει, να πεις και καμιά κουβέντα με τις πωλήτριες για τον καιρό. Τώρα, για να μυρίσεις τα αρώματα δεν το εγγυώμαι, αν και δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει η τεχνολογία και οι αισθητήρες του virtual reality.

Ο όρος «metaverse» χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει το μέλλον του διαδικτύου, δηλαδή το πώς θα το βιώνουμε σε λίγα χρόνια, αν πάρουμε στα σοβαρά τα όσα λέει ο Ζούκερμπεργκ και διάφοροι άλλοι.

Και θα μπορώ να μαλώνω με άλλα άβαταρ για το ποιος θα πάρει το τελευταίο μπουκαλάκι; Εννοείται! Μπορείς και να μαλλιοτραβιέσαι κιόλας, αν γουστάρεις. Ξέχνα τις εποχές του Facebook, που αρκούσε ένα block για να τη σπάσεις στον άλλον. Εδώ μιλάμε για μπουνιές (ελπίζω εικονικές πάντα).

Αχά, ενδιαφέρον! Πολύ βία όμως βρε παιδάκι μου, δεν θα υπάρχει κανείς να μας μαζέψει; Δεν θα υπάρχουν κανόνες ή νόμοι, έστω και εικονικοί; Ποιος θα τους βάζει; Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά αυτό μπορεί να εξαρτάται από τις διαθέσεις του κ. Ζούκερμπεργκ… Ή όποιου άλλου προσπαθήσει να τον ανταγωνιστεί από τη Σίλικον Βάλεϊ…

OMG! Ακούγεται μαύρο και άραχνο το μέλλον του διαδικτύου ήδη! Άσ' τα! Ειδικά αν σκεφτεί κανείς τα fake news και το hate speech στα social media. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα. Τo metaverse ακόμα χτίζεται, έχουμε χρόνο μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί.

Δηλαδή τι διαφορετικό μπορεί να προκύψει; Μπορεί να πέσει στα χέρια του τύπου από το «Fortnite», Tim Sweeney, ή όσων κρύβονται πίσω από virtual βιντεοπαιχνίδια όπως το «Minecraft» ή το «Second Life». Σε αυτά τα παιχνίδια το metaverse είναι ήδη πολύ κοντά στην πραγματικότητα.

Εν ολίγοις, αντίο Facebook, καλημέρα metaverse, όχι; Ναι! Αν και η νέα μας ζωή ενδέχεται είναι πολύ διαφορετική από αυτή στα social media, με στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας και άλλες δυνατότητες και τρόπους σκέψης. Δες τι αξία έχουν αποκτήσει τα NFTs, αρκετά από τα οποία θα λειτουργούσαν άνετα ως άβαταρ στο metaverse. Πάντως, υποθέτω ότι ο εθισμός μας στο διαδίκτυο θα παραμείνει ο ίδιος.

Πάλι στην επιστημονική φαντασία το γύρισες... Δεν έχεις άδικο, αλλά και η σημερινή πραγματικότητα ήταν κάποτε μια επιστημονική φαντασία.

Τι να πεις: Από τότε που ξέσπασε η πανδημία, ζω ήδη στο Roblox, φίλη…

Τι να μην πεις: Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα, χωρίς εμένα…