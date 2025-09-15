Meta Connect 2025: Τι να περιμένουμε από την ετήσια τεχνολογική εκδήλωση - Smart γυαλιά, ίσως κι ένα smart watch

Η Meta ετοιμάζεται για την ετήσια τεχνολογική της εκδήλωση γνωστή ως Meta Connect 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (17/9).

Παρόλο που η μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp, η οποία κατασκευάζει επίσης έξυπνα γυαλιά, δεν έχει αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για το τι θα παρουσιαστεί, ο CEO της Μαρκ Ζούκερμπεργκ έχει αφήσει υπονοούμενα για ορισμένες πιθανές ανακοινώσεις.

Νέα γενιά έξυπνων γυαλιών

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν πως η Meta θα παρουσιάσει την τρίτη γενιά έξυπνων γυαλιών.

Ο Ζούκερμπεργκ είχε δηλώσει τον Ιανουάριο: «Τα Ray-Ban Meta AI γυαλιά μας έχουν ήδη μεγάλη επιτυχία και φέτος θα φανεί προς τα πού οδεύει συνολικά η κατηγορία των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης».

Η Meta παρουσίασε το πρώτο της ζευγάρι έξυπνων γυαλιών το 2021, σε συνεργασία με τη Ray-Ban (EssilorLuxottica) και στη συνέχεια με την Oakley. Τα υπάρχοντα μοντέλα προσφέρουν φωνητικές λειτουργίες μέσω Meta AI, ζωντανή μετάφραση, τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων όταν είναι συνδεδεμένα με smartphone.

Σύμφωνα με το The Information, ενδέχεται να παρουσιαστεί και μια νέα δυνατότητα Live AI, η οποία θα επιτρέπει στα γυαλιά να «βλέπουν» ό,τι βλέπει ο χρήστης και να ανταποκρίνονται σε πραγματικό χρόνο, για πολλές ώρες.

Τα αναβαθμισμένα γυαλιά Ray-Ban/Meta έχουν κωδικά ονόματα Aperol και Bellini, σύμφωνα με την ομάδα XR Research Institute.

Ένα νέο μοντέλο με την ονομασία Celeste;

Λεπτομέρειες για ένα ακόμη ζευγάρι έξυπνων γυαλιών της Meta, που φημολογείται ότι φέρει την κωδική ονομασία "Celeste", ενδέχεται να αποκαλυφθούν την Τετάρτη.

Τα Celeste – εφόσον διατηρήσουν αυτό το όνομα – αναμένεται να μοιάζουν με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban του 2023, διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά με μια σημαντική προσθήκη: ενσωματωμένη οθόνη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα γυαλιά πιθανότατα δεν θα είναι έτοιμα για κυκλοφορία μέσα στο 2025, ωστόσο ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ενδέχεται να δώσει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για το προϊόν.

Ένα smartwatch από τη Meta;

Η Meta δεν έχει κυκλοφορήσει smartwatch, αν και φημολογείται εδώ και καιρό πως εργάζεται πάνω σε ένα. Άλλες αναφορές έλεγαν ότι το έργο ακυρώθηκε.

Ωστόσο, σύμφωνα με την DigiTimes, η Meta αναβιώνει το σχέδιο και αναπτύσσει νέο φορετό έξυπνο ρολόι με ενσωματωμένη κάμερα, το οποίο ίσως λειτουργεί συμπληρωματικά με τα έξυπνα γυαλιά.

Τι γίνεται με το metaverse;

Παρότι η Meta έχει μετατοπίσει την προσοχή της στην τεχνητή νοημοσύνη, το όνομα της άλλαξε από Facebook σε Meta το 2021 με επίκεντρο το metaverse.

Ο CTO της Meta, Andrew Bosworth, υπαινίχθηκε λογισμικό για το metaverse πριν από το Meta Connect. Σύμφωνα με το TechRadar, μπορεί να περιλαμβάνει παιχνίδια ή εκδόσεις VR πλατφορμών streaming.

Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημη αναφορά για νέο VR headset. Βέβαια, η Meta ίσως κάνει κάποια έκπληξη κατά την παρουσίαση.

Με πληροφορίες από euronews.com