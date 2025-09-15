ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Meta Connect 2025: Τι να περιμένουμε από την ετήσια τεχνολογική εκδήλωση - Smart γυαλιά, ίσως κι ένα smart watch

«Αυτή θα είναι η χρονιά που θα κατανοήσουμε την πορεία εξέλιξης των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Meta Connect 2025: Τι να περιμένουμε από την ετήσια τεχνολογική εκδήλωση - Smart γυαλιά, ίσως κι ένα smart watch Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook
0

Η Meta ετοιμάζεται για την ετήσια τεχνολογική της εκδήλωση γνωστή ως Meta Connect 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (17/9).

Παρόλο που η μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp, η οποία κατασκευάζει επίσης έξυπνα γυαλιά, δεν έχει αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για το τι θα παρουσιαστεί, ο CEO της Μαρκ Ζούκερμπεργκ έχει αφήσει υπονοούμενα για ορισμένες πιθανές ανακοινώσεις.

Νέα γενιά έξυπνων γυαλιών

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν πως η Meta θα παρουσιάσει την τρίτη γενιά έξυπνων γυαλιών.

Ο Ζούκερμπεργκ είχε δηλώσει τον Ιανουάριο: «Τα Ray-Ban Meta AI γυαλιά μας έχουν ήδη μεγάλη επιτυχία και φέτος θα φανεί προς τα πού οδεύει συνολικά η κατηγορία των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης».

Η Meta παρουσίασε το πρώτο της ζευγάρι έξυπνων γυαλιών το 2021, σε συνεργασία με τη Ray-Ban (EssilorLuxottica) και στη συνέχεια με την Oakley. Τα υπάρχοντα μοντέλα προσφέρουν φωνητικές λειτουργίες μέσω Meta AI, ζωντανή μετάφραση, τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων όταν είναι συνδεδεμένα με smartphone.

Σύμφωνα με το The Information, ενδέχεται να παρουσιαστεί και μια νέα δυνατότητα Live AI, η οποία θα επιτρέπει στα γυαλιά να «βλέπουν» ό,τι βλέπει ο χρήστης και να ανταποκρίνονται σε πραγματικό χρόνο, για πολλές ώρες.

Τα αναβαθμισμένα γυαλιά Ray-Ban/Meta έχουν κωδικά ονόματα Aperol και Bellini, σύμφωνα με την ομάδα XR Research Institute.

Ένα νέο μοντέλο με την ονομασία Celeste;

Λεπτομέρειες για ένα ακόμη ζευγάρι έξυπνων γυαλιών της Meta, που φημολογείται ότι φέρει την κωδική ονομασία "Celeste", ενδέχεται να αποκαλυφθούν την Τετάρτη.

Τα Celeste – εφόσον διατηρήσουν αυτό το όνομα – αναμένεται να μοιάζουν με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban του 2023, διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά με μια σημαντική προσθήκη: ενσωματωμένη οθόνη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα γυαλιά πιθανότατα δεν θα είναι έτοιμα για κυκλοφορία μέσα στο 2025, ωστόσο ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ενδέχεται να δώσει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για το προϊόν.

Ένα smartwatch από τη Meta;

Η Meta δεν έχει κυκλοφορήσει smartwatch, αν και φημολογείται εδώ και καιρό πως εργάζεται πάνω σε ένα. Άλλες αναφορές έλεγαν ότι το έργο ακυρώθηκε.

Ωστόσο, σύμφωνα με την DigiTimes, η Meta αναβιώνει το σχέδιο και αναπτύσσει νέο φορετό έξυπνο ρολόι με ενσωματωμένη κάμερα, το οποίο ίσως λειτουργεί συμπληρωματικά με τα έξυπνα γυαλιά.

Τι γίνεται με το metaverse;

Παρότι η Meta έχει μετατοπίσει την προσοχή της στην τεχνητή νοημοσύνη, το όνομα της άλλαξε από Facebook σε Meta το 2021 με επίκεντρο το metaverse.

Ο CTO της Meta, Andrew Bosworth, υπαινίχθηκε λογισμικό για το metaverse πριν από το Meta Connect. Σύμφωνα με το TechRadar, μπορεί να περιλαμβάνει παιχνίδια ή εκδόσεις VR πλατφορμών streaming.

Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημη αναφορά για νέο VR headset. Βέβαια, η Meta ίσως κάνει κάποια έκπληξη κατά την παρουσίαση.

Με πληροφορίες από euronews.com

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το νέο βραχιόλι της Meta «διαβάζει» τις κινήσεις των μυών και σου επιτρέπει να πληκτρολογείς χωρίς οθόνη

Τech & Science / Το νέο βραχιόλι της Meta «διαβάζει» τις κινήσεις των μυών και σου επιτρέπει να πληκτρολογείς χωρίς οθόνη

Χωρίς να αγγίζεις πληκτρολόγιο ή οθόνη, μόνο με μικροσκοπικές κινήσεις των μυών στον καρπό, η Meta υπόσχεται έναν νέο τρόπο επικοινωνίας με την τεχνολογία — βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη και τη δύναμη της πρόθεσης
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

Τech & Science / Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

H λειτουργία «Live Translation with AirPods», που αποτελεί μέρος του Apple Intelligence, δεν θα ενεργοποιείται εάν ο χρήστης βρίσκεται εντός ΕΕ και ο λογαριασμός Apple ανήκει σε περιοχή της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
Πώς η Αιθιοπία γίνεται ένας απρόσμενος ηγέτης στην επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων

Τech & Science / Πώς η Αιθιοπία γίνεται ένας απρόσμενος ηγέτης στην επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, περίπου 115.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν ήδη στην Αιθιοπία, από τα 1,5 εκατομμύρια συνολικά οχήματα στη χώρα, με στόχο να φτάσουν τα 500.000 μέχρι το 2030
LIFO NEWSROOM
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ολοκληρωτικά το διαδίκτυο: Ευκαιρίες, προκλήσεις και παγίδες

Τech & Science / Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ολοκληρωτικά το διαδίκτυο: Ευκαιρίες, προκλήσεις και παγίδες

Η σύγχρονη πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι όπου αλληλεπιδρούμε με την ΤΝ, θα γνωρίζουμε ότι «μιλάμε με ένα bot» — και ότι το bot αυτό είναι ειλικρινές και αυθεντικό όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος
LIFO NEWSROOM
Σπάνια απολιθώματα στην Καισάρεια: Κρανία ελεφάντων 7,7 εκατ. ετών σε άριστη κατάσταση

Τech & Science / Σπάνια απολιθώματα στην Καισάρεια: Κρανία ελεφάντων 7,7 εκατ. ετών σε άριστη κατάσταση

Συγκλονιστική ανακάλυψη στην Καισάρεια: τρία κρανία ελεφάντων 7,7 εκατ. ετών βρέθηκαν άθικτα, μαζί με απολιθώματα ρινόκερων, σμιλόδοντα και τριδάκτυλων αλόγων - Η «ζώνη των ελεφάντων» αλλάζει την παλαιοντολογική ιστορία της περιοχής
LIFO NEWSROOM
Η εντυπωσιακή «φωταγώγηση» νευρώνων του εγκεφάλου ενώ λαμβάνεται μια απόφαση

Τech & Science / Η εντυπωσιακή «φωταγώγηση» νευρώνων του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια λήψης μιας απόφασης

Νευροεπιστήμονες έφτιαξαν τον πρώτο «χάρτη» στην ιστορία του κλάδου τους που παρέχει μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει σε όλο τον εγκέφαλο τη στιγμή που λαμβάνεται μια απόφαση
LIFO NEWSROOM
H NASA αποκαλύπτει ενδείξεις ζωής σε βράχους του Άρη – Τι βρήκε το Perseverance

Τech & Science / H NASA αποκαλύπτει ενδείξεις ζωής σε βράχους του Άρη – Τι βρήκε το Perseverance

Το ρομπότ Perseverance της NASA εντόπισε βράχους στον Άρη με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά που μπορεί να προέρχονται από αρχαία μικροβιακή ζωή. Οι επιστήμονες εξετάζουν αν αυτά τα ορυκτά αποτελούν τα πρώτα ίχνη ζωής στον κόκκινο πλανήτη
LIFO NEWSROOM
 
 