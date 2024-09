Κορονοϊός: Συναγερμός για τη νέα παραλλαγή «XEC» στην Ευρώπη

Μία νέα υποπαραλλαγή του κορωνοϊού έχει αρχίσει να εξαπλώνεται προοδευτικά σε Αμερική και Ευρώπη, η οποία εφιστά την προσοχή των υγειονομικών Αρχών παγκοσμίως. Πρόκειται για την υποπαραλλαγή «XEC».

Η νέα αυτή υποπαραλλαγή, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία και έκτοτε έχουν βρεθεί κρούσματα σε Ολλανδία, αλλά και σε άλλα μέρη της Δυτικής Ευρώπης.

Οι γιατροί και οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την υποπαραλλαγή «XEC», καθώς φαίνεται ότι μπορεί τελικά να γίνει η νέα επικρατούσα παραλλαγή.

Σύμφωνα με έναν ιατρό από την Καλιφόρνια που μίλησε στους Los Angeles Times, μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες, ακόμη και μήνες προτού αρχίσει να επηρεάζει σημαντικά τα κρούσματα.

Με ανάρτηση στο Twitter και μιλώντας στους LA Times, ο Δρ. Eric Topol, διευθυντής του Scripps Research Translational Institute, προειδοποίησε ότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να διαδοθεί, αλλά μόλις το κάνει θα φτάσει σε «υψηλά επίπεδα».

Unquestionably, the #SARSCoV2 virus will continue to evolve. The XEC variant, a recombinant of KS.1.1 and KP.3.3, is showing up in many countries with a growth advantage, and may turn out to be the next one we facehttps://t.co/d5jUktHv0Q

It hasn't yet been characterized in the… pic.twitter.com/JUkJr189f9