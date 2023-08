Κορωνοϊός: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ΗΠΑ παρακολουθούν τη νέα παραλλαγή

Μία νέα παραλλαγή του κορωνοϊού παρακολουθούν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές

Προς το παρόν, η νέα παραλλαγή έχει εντοπισθεί μόνο στο Ισραήλ, στη Δανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την κατατάσσει «στην κατηγορία των υπό παρακολούθηση παραλλαγών εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού (άνω του 30) των μεταλλάξεων του γονιδίου Spike που φέρει», όπως αναφέρεται στο επιδημιολογικό δελτίο του που είναι αφιερωμένο στην πανδημία της Covid-19 και το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη νύκτα. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη δίνει στον ιό την ακανθώδη μορφή του και είναι αυτή που επιτρέπει στον SARS-CoV-2 να διεισδύει στα κύτταρα του ανθρώπου που προσβάλλει.

Αυτή τη στιγμή έχουν επισημανθεί μόνο τέσσερις γνωστές γονιδιακές ακολουθίες αυτής της παραλλαγής, ενώ δεν είναι γνωστός ο επιδημιολογικός τους αντίκτυπος, εξηγεί ο ΠΟΥ. Στη συνέχεια, διευκρινίζει πως «ο εν δυνάμει αντίκτυπος των μεταλλάξεων της BA.2.86 είναι αυτή τη στιγμή άγνωστος και αποτελεί αντικείμενο λεπτομερούς αξιολόγησης». Για ακόμα μία φορά, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η παρακολούθηση και η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για να υπάρχει μια ακριβής και συνολική αντίληψη για την πανδημία της Covid-19.

Από την πλευρά τους, τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών (CDC) ανέφεραν επίσης πως παρακολουθούν από κοντά την παραλλαγή, με μήνυμά τους που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

CDC is tracking a new lineage of the virus that causes COVID-19. This lineage is named BA.2.86, and has been detected in the United States, Denmark and Israel. CDC is gathering more information and will share more about this lineage as we learn it.