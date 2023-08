Κορωνοϊός: Όσα «κρύβει» η παραλλαγή Eris - Τελικά αποτελεί απειλή;

Αν και η παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον κορωνοϊό έλαβε τέλος στις 5 Μαΐου 2023, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σημειώνει πως ο ιός δεν έχει νικηθεί πλήρως.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως είναι πιθανό να προκύψουν νέες και επικίνδυνες παραλλαγές καθώς ο κορωνοϊός συνεχίζει να κυκλοφορεί στον κόσμο. Εστιάζει ωστόσο στην υποπαραλλαγή «Eris», για την οποία, όπως λέει, δεν γνωρίζουμε ακόμη αν είναι πιο επικίνδυνη από τις προηγούμενες παραλλαγές.

Ο ΠΟΥ έχει ταξινομήσει την EG.5, ευρύτερα γνωστή ως «Eris» ως παραλλαγή ενδιαφέροντος, δηλαδή ένα βήμα πριν απ’ τον χαρακτηρισμό της παραλλαγής ανησυχίας. Οι παραλλαγές που προκαλούν ανησυχία είναι εκείνες των οποίων τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν σημαντικά την εξάπλωση του ιού, λόγω υψηλότερων ποσοστών μετάδοσης και αύξησης των ποσοστών μόλυνσης ή αύξησης των σοβαρών κρουσμάτων της νόσου και των ποσοστών θνησιμότητας COVID. Η «Eris» είναι μία από τις τρεις παραλλαγές που περιλαμβάνονται στη λίστα επιτήρησης του ΠΟΥ. Οι άλλες δύο είναι ο XBB.1.5, ο οποίος κυκλοφορεί σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη και την Αμερική, και ο XBB.1.16, ο οποίος κυριαρχεί στην Ασία.

Ο Ράιαν Γκρέγκορι, Καναδός βιολόγος με έδρα το Πανεπιστήμιο του Guelph στο Οντάριο, έχει μελετήσει τον υπότυπο EG.5.1 και δημοσίευσε ένα σχόλιο σχετικά με το ψευδώνυμο της υποπαραλλαγής «Eris», λέγοντας ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποια σύγχυση.

Η «Eris» είναι επίσης το όνομα ενός από τους μεγαλύτερους πλανήτες νάνους του ηλιακού μας συστήματος και της ελληνικής θεάς του χάους. Ωστόσο ο ίδιος σημείωσε πως το ψευδώνυμο από μόνο του είναι απίθανο να προκαλέσει μεγάλο κύμα διασποράς.

Looks like we're going to be talking about EG.5.1 a fair bit as it is increasing significantly in many places. To aid communication about it, we're going with the nickname "Eris" for EG.5.1*.



Note that nickname ≠ expected to cause a big wave by itself.https://t.co/LwMHPoyqX2