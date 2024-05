Μετεωρίτης φώτισε με δυνατή μπλε λάμψη τον νυχτερινό ουρανό σε Ισπανία και Πορτογαλία

Μια έντονη, δυνατή μπλε λάμψη, με αποχρώσεις του πράσινου και του λευκού φώτισε τον νυχτερινό ουρανό του Σαββάτου στην Ισπανία και την Πορτογαλία: Επρόκειτο για ένα θραύσμα μετεωρίτη που κινούνταν με ταχύτητα περίπου 100.000 μιλίων την ώρα και το οποίο δεν είχε εντοπιστεί νωρίτερα από τους επιστήμονες.

Το Σάββατο, οι ξενύχτηδες σε όλη την Ισπανία και την Πορτογαλία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έναν… επισκέπτη από το διάστημα να εκρήγνυται πάνω από τα κεφάλια τους. Στις 11:46 μ.μ. στην Πορτογαλία, μια βολίδα φάνηκε να διασχίζει τον ουρανό, αφήνοντας πίσω της ένα ίχνος που έμοιαζε να σιγοκαίει. Πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να κοιτούν με ανοιχτό το στόμα στον ουρανό, καθώς η σκοτεινή νύχτα μετατρεπόταν για λίγο σε μέρα «με αποχρώσεις του χιονισμένου λευκού, του απόκοσμου πράσινου και του μπλε της Αρκτικής», όπως περιγράφουν λυρικά οι New York Times.

Οι αστεροειδείς αυτού του τύπου προκαλούν συχνά φωτεινές δεσμίδες ψηλά στον ουρανό καθώς αυτοκαταστρέφονται μπαίνοντας στην ατμόσφαιρα της Γης. Αλλά ο συγκεκριμένος μετεωρίτης έπεσε προς τη Γη με αξιοσημείωτη ταχύτητα - περίπου 100.000 μίλια την ώρα, περισσότερο από το διπλάσιο από αυτό που αναμενόταν από έναν τυπικό αστεροειδή αυτού του είδους. Οι ειδικοί λένε, επίσης, ότι είχε μια περίεργη τροχιά, που δεν ταιριάζει με το είδος που συνήθως ακολουθούν παρόμοια σώματα. Αυτό συνέβη επειδή επρόκειτο για θραύσμα μετεωρίτη - ένα παγωμένο αντικείμενο που μπορεί να σχηματίστηκε ακόμα και στην αυγή του ηλιακού συστήματος - που έχασε τη μάχη του με την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας 37 μίλια πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Κανένα από τα κομμάτια του δεν είναι πιθανό να έχει φτάσει μέχρι το έδαφος, ξεκαθάρισε η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. «Είναι ένα απροσδόκητο διαπλανητικό σόου πυροτεχνημάτων», είπε η Meg Schwamb, πλανητική αστρονόμος στο Queen's University του Μπέλφαστ.

