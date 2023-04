Πότε γεννήθηκε ο Ιησούς; - Οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς

Η γέννηση του Ιησού Χριστού τιμάται από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με τους εορτασμούς των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, ειδικοί από ιστορικούς μέχρι αστρονόμους, συμφωνούν ότι ο Ιησούς δεν φαίνεται να γεννήθηκε εκείνη την ημέρα, ούτε καν το έτος 1 μετά Χριστόν.

Οι ερευνητές εικάζουν ότι η εκκλησία επέλεξε την 25η Δεκεμβρίου επειδή συνδέεται με το χειμερινό ηλιοστάσιο και τα λεγόμενα «Σατουρνάλια», μια γιορτή αφιερωμένη στη ρωμαϊκή θεότητα του Κρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, οι παγανιστικές γιορτές φέρονται να αντικαταστάθηκαν από τα Χριστούγεννα.

Τα ιστορικά γεγονότα

Κανείς ειδικός δεν είναι σε θέση μέχρι σήμερα να προσδιορίσει μια σαφή ημερομηνία γέννησης του Ιησού. Ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι γεννήθηκε μεταξύ του 6 π.Χ. και του 4 π.Χ., βασιζόμενοι εν μέρει στη βιβλική ιστορία του βασιλιά Ηρώδη του Μεγάλου.

Σε μια προσπάθεια να σκοτώσει τον Ιησού, ο βασιλιάς φέρεται να διέταξε τον θάνατο όλων των αρσενικών βρεφών ηλικίας κάτω των 2 ετών που ζούσαν στην περιοχή της Βηθλεέμ, ένα γεγονός γνωστό ως η «Σφαγή των Νηπίων».

Αυτό φέρεται συνέβη λίγο πριν από τον θάνατο του ίδιου του Ηρώδη, ημερομηνία που εξακολουθεί να αμφισβητείται. Οι περισσότεροι μελετητές, συμπεριλαμβανομένων των Πίτερ Ρίτσαρντσον και Έιμι Μάρι Φίσερ ακολουθούν την ημερομηνία που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι ιστορικοί, οι οποίοι πίστευαν ότι ο Ηρώδης πέθανε το 4 προ Χριστού.

Ωστόσο, οι ιστορικοί διαφωνούν τόσο σχετικά με την ημερομηνία θανάτου του Ηρώδη όσο και για το αν η ίδια η μαζική παιδοκτονία που περιγράφεται στη Βίβλο ότι διέταξε αποτελεί πραγματικό γεγονός. Σε βιβλίο του, ο μελετητής και συγγραφέας Ρέζα Ασλάν έγραψε ότι η σφαγή του Ηρώδη ήταν «ένα γεγονός για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία».

Ο ρόλος της αστρονομίας

Άλλοι μελετητές έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν τη γέννηση του Ιησού με βάση το «αστέρι της Βηθλεέμ» και τα αστρονομικά φαινόμενα.

Για παράδειγμα, σε ένα άρθρο του 1991 στο Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society ο αστρονόμος Κόλιν Χάμφρεϊς εκτίμησε ότι το «αστέρι» ήταν στην πραγματικότητα ένας αργά κινούμενος κομήτης, τον οποίο Κινέζοι παρατηρητές κατέγραψαν το 5 προ Χριστού. Ωστόσο, η θεωρία του Χάμφρεϊς έχει έκτοτε καταρριφθεί.

Ο μήνας της γέννησης του Ιησού έχει επίσης αποτελέσει σημείο συζήτησης, με μια θεωρία να υποστηρίζει ότι το άστρο της Βηθλεέμ μπορεί να ήταν η Αφροδίτη και ο Δίας που βρέθηκαν σε κοντινά σημεία στον ουρανό δημιουργώντας ένα έντονο φως περίπου το 2 προ Χριστού.

Με πληροφορίες από Live Science