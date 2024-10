Καρκίνος του μαστού: Αυξήθηκε το ποσοστό διάγνωσης σε γυναίκες κάτω των 50 στις ΗΠΑ

Σε νέα έρευνα για τον καρκίνο του μαστού στις ΗΠΑ, τα αποτελέσματα για τη θνησιμότητα από τη νόσο είναι θετικά.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία παρατήρησε μείωση στους θανάτους από καρκίνο του μαστού, αλλά αύξηση στον κίνδυνο διάγνωσης γυναικών κάτω από 50 ετών.

«Το συνολικό ποσοστό θανάτων από καρκίνο του μαστού στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά περίπου 44% μεταξύ 1989 και 2022, γεγονός που μεταφράζεται σε σχεδόν 518.000 λιγότερους θανάτους από καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου» αναφέρει η τελική έκθεση και συνεχίζει: «Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προόδους στις θεραπείες του καρκίνου και στην έγκαιρη ανίχνευση της ασθένειας μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου, ο οποίος συνιστάται για τις γυναίκες μέσου κινδύνου από την ηλικία των 40».

