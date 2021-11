Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την έφεση της Google για πρόστιμο ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για παραβίαση των κανονισμών περί ανταγωνισμού.

Η Κομισιόν επέβαλε το εν λόγω πρόστιμο στην Google το 2017, γιατί ευνοούσε τη δική της υπηρεσία σύγκρισης αγορών έναντι ανταγωνιστών. Σήμερα, Τετάρτη, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ ανακοίνωσε ότι «απορρίπτει απολύτως» την έφεση της Google- για την απόφαση που έκρινε ότι καταχράστηκε την κυρίαρχη θέση της- και επικύρωσε το πρόστιμο.

