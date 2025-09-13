ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

iPhone Air: Πόσο διαρκεί η μπαταρία του

Ιδανικό για καθημερινή χρήση αλλά και απαιτητικές εφαρμογές - «Είναι σα να κρατάς το μέλλον στα χέρια σου» λέει ο Tim Cook

LifO Newsroom
LifO Newsroom
iPhone Air: Πόσο διαρκεί η μπαταρία του - O Tim Cook απαντά Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Το iPhone Air αποτελεί ίσως το πιο εντυπωσιακό εγχείρημα της Apple τα τελευταία χρόνια, φέροντας έναν εντελώς νέο σχεδιασμό που δίνει έμφαση στην κομψότητα και την ελαφρότητα.

Με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά και βάρος περίπου 165 γραμμάρια, είναι το λεπτότερο iPhone που έχει παρουσιαστεί ποτέ, ενώ ταυτόχρονα παραμένει στιβαρό χάρη στο πλαίσιο από τιτάνιο και το πίσω γυαλί Ceramic Shield. Η οθόνη Super Retina XDR 6,5 ιντσών με ProMotion προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια και ομαλότητα, καθιστώντας το ιδανικό για καθημερινή χρήση αλλά και απαιτητικές εφαρμογές.

Στο εσωτερικό του, υπάρχει ο νέος επεξεργαστής A19 Pro, που εξασφαλίζει κορυφαίες επιδόσεις και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Σε συνδυασμό με το αναβαθμισμένο modem C1X, το iPhone Air υπόσχεται καλύτερη συνδεσιμότητα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η συσκευή υποστηρίζει αποκλειστικά eSIM, καταργώντας πλήρως την παραδοσιακή υποδοχή SIM, κάτι που αναδεικνύει την κατεύθυνση της Apple προς πιο μινιμαλιστικά και προηγμένα μοντέλα.

Η εμπειρία φωτογράφισης βελτιώνεται σημαντικά με την κύρια κάμερα 48 MP Fusion Main καθώς και με την εμπρόσθια κάμερα 18 MP με τεχνολογία Center Stage, ιδανική για βίντεο κλήσεις και περιεχόμενο στα social media. Παρά τον λεπτό σχεδιασμό, η αυτονομία παραμένει σε επίπεδα «όλης της ημέρας», χάρη στη βελτιστοποίηση υλικού και λογισμικού, με μπαταρία που εκτιμάται πως κυμαίνεται γύρω στα 3.000 mAh.

iPhone Air: Πόσο διαρκεί η μπαταρία του

Το iPhone Air διατίθεται σε διάφορα εντυπωσιακά χρώματα (Space Black, Cloud White, Light Gold και Sky Blue) και απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα ισχυρό αλλά εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ smartphone. Με τον συνδυασμό καινοτόμου σχεδίασης, ισχυρών χαρακτηριστικών και υψηλής αισθητικής, το νέο μοντέλο αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση στη σειρά iPhone.

Ο Tim Cook μάλιστα, έδωσε συνέντευξη χθες, Παρασκευή, στο CNBC όπου μίλησε για τα σχέδια της Apple για επενδύσεις ενώ απάντησε και για τα νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν. Ο CEO της Apple επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Corning στο Harrodsburg όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, και με τον παρουσιαστή Jim Cramer.

Και σε ερώτηση για την μπαταρία του iPhone Air, απάντησε πως «είναι εξαιρετική», επισημαίνοντας πως το νέο μοντέλο προσφέρει «τρομερή απόδοση σε μικρότερο μέγεθος» αλλά και πως όποιος το κρατάει στα χέρια του, κρατάει το μέλλον».

«Η διάρκεια της μπαταρίας είναι εξαιρετική. Θα λατρέψετε την μπαταρία. Το σχεδιάσαμε έτσι. Έρχεται μόνο με eSIM και έτσι μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε τον χώρο της μπαταρίας και να την επεκτείνουμε σε περιοχές όπου προηγουμένως υπήρχε η φυσική SIM. Είναι μια απίστευτη καινοτομία» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως η Apple λέει ότι το μοντέλο υποστηρίζει 27 ώρες αναπαραγωγής βίντεο χωρίς streaming (offline video). Αν το βίντεο είναι μέσω streaming, ο χρόνος πέφτει στις 22 ώρες. Με κανονική προς μέτρια χρήση (social media, YouTube, λίγα παιχνίδια, φωτογραφίες), ο χρόνος υπολογίζεται κάπου ανάμεσα σε 16 με 20 ώρες.

Ο Τim Cook για τον Τραμπ

Σύμφωνα με τον Cook, η Apple ήδη «συνεργάζεται με 9.000 διαφορετικούς συνεργάτες στις ΗΠΑ» και «συνεργάζεται και στις 50 πολιτείες με αυτούς τους προμηθευτές», προσθέτοντας ότι αυτό το έργο έχει δημιουργήσει 450.000 θέσεις εργασίας. Ο Cook δήλωσε ότι η Apple είναι «πολύ περήφανη που επεκτείνει αυτό περαιτέρω φέτος στο επίπεδο των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Επίσης, όπως ανέφερε ο CEO της Apple, «λαμβάνει μέτρα για την εκπαίδευση περισσότερων εργαζομένων στον τομέα», αναφέροντας ότι η εταιρεία άνοιξε τη δική της «Ακαδημία» στο Ντιτρόιτ τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης, η Apple προσκαλεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από όλη τη χώρα να συμμετάσχουν σε εργαστήρια «σχεδιασμένα να βοηθήσουν τις αμερικανικές εταιρείες να μεταβούν στην προηγμένη μεταποίηση εφαρμόζοντας τεχνητή νοημοσύνη και έξυπνες τεχνικές κατασκευής».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τόνισε πως η Apple λαμβάνει «σημαντική υποστήριξη» από την αμερικανική κυβέρνηση για την ενίσχυση της εγχώριας μεταποίησης. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών και τσιπ, εκτός από εταιρείες όπως η Apple που «κατασκευάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες». «Ο πρόεδρος έχει πει ότι θέλει περισσότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Cook στον Cramer. «Και εμείς θέλουμε περισσότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Μέρος της συνέντευξης του Tim Cook:

Η παρουσίαση του iPhone Air:

Με πληροφορίες από CNBC

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς η Αιθιοπία γίνεται ένας απρόσμενος ηγέτης στην επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων

Τech & Science / Πώς η Αιθιοπία γίνεται ένας απρόσμενος ηγέτης στην επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, περίπου 115.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν ήδη στην Αιθιοπία, από τα 1,5 εκατομμύρια συνολικά οχήματα στη χώρα, με στόχο να φτάσουν τα 500.000 μέχρι το 2030
LIFO NEWSROOM
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ολοκληρωτικά το διαδίκτυο: Ευκαιρίες, προκλήσεις και παγίδες

Τech & Science / Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ολοκληρωτικά το διαδίκτυο: Ευκαιρίες, προκλήσεις και παγίδες

Η σύγχρονη πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι όπου αλληλεπιδρούμε με την ΤΝ, θα γνωρίζουμε ότι «μιλάμε με ένα bot» — και ότι το bot αυτό είναι ειλικρινές και αυθεντικό όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος
LIFO NEWSROOM
Σπάνια απολιθώματα στην Καισάρεια: Κρανία ελεφάντων 7,7 εκατ. ετών σε άριστη κατάσταση

Τech & Science / Σπάνια απολιθώματα στην Καισάρεια: Κρανία ελεφάντων 7,7 εκατ. ετών σε άριστη κατάσταση

Συγκλονιστική ανακάλυψη στην Καισάρεια: τρία κρανία ελεφάντων 7,7 εκατ. ετών βρέθηκαν άθικτα, μαζί με απολιθώματα ρινόκερων, σμιλόδοντα και τριδάκτυλων αλόγων - Η «ζώνη των ελεφάντων» αλλάζει την παλαιοντολογική ιστορία της περιοχής
LIFO NEWSROOM
Η εντυπωσιακή «φωταγώγηση» νευρώνων του εγκεφάλου ενώ λαμβάνεται μια απόφαση

Τech & Science / Η εντυπωσιακή «φωταγώγηση» νευρώνων του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια λήψης μιας απόφασης

Νευροεπιστήμονες έφτιαξαν τον πρώτο «χάρτη» στην ιστορία του κλάδου τους που παρέχει μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει σε όλο τον εγκέφαλο τη στιγμή που λαμβάνεται μια απόφαση
LIFO NEWSROOM
H NASA αποκαλύπτει ενδείξεις ζωής σε βράχους του Άρη – Τι βρήκε το Perseverance

Τech & Science / H NASA αποκαλύπτει ενδείξεις ζωής σε βράχους του Άρη – Τι βρήκε το Perseverance

Το ρομπότ Perseverance της NASA εντόπισε βράχους στον Άρη με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά που μπορεί να προέρχονται από αρχαία μικροβιακή ζωή. Οι επιστήμονες εξετάζουν αν αυτά τα ορυκτά αποτελούν τα πρώτα ίχνη ζωής στον κόκκινο πλανήτη
LIFO NEWSROOM
Ηνωμένο Βασίλειο: Ασθενείς θα υποβληθούν δοκιμαστικά σε εξέταση αίματος που θα μπορούσε να «αλλάξει ριζικά» τη διάγνωση του Αλτσχάιμερ

Τech & Science / Νέα εξέταση αίματος θα μπορούσε να «αλλάξει ριζικά» τη διάγνωση του Αλτσχάιμερ

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν η εξέταση αίματος, η οποία είναι ακριβής στον εντοπισμό πρωτεϊνών που συνδέονται με το Αλτσχάιμερ, μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της διάγνωσης για ασθενείς που εμφανίζουν πρώιμα σημάδια της ασθένειας, που αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία άνοιας
LIFO NEWSROOM
Το κλάμα των μωρών μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματος των ανθρώπων σύμφωνα με έρευνα

Τech & Science / Το κλάμα των μωρών μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματος των ανθρώπων, σύμφωνα με έρευνα

Με τη χρήση θερμικής κάμερας, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όταν εθελοντές άκουγαν ηχογραφήσεις μωρών να κλαίνε ανέβηκε αισθητά η θερμοκρασία του σώματος τους
LIFO NEWSROOM
 
 