Το iPhone Air αποτελεί ίσως το πιο εντυπωσιακό εγχείρημα της Apple τα τελευταία χρόνια, φέροντας έναν εντελώς νέο σχεδιασμό που δίνει έμφαση στην κομψότητα και την ελαφρότητα.

Με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά και βάρος περίπου 165 γραμμάρια, είναι το λεπτότερο iPhone που έχει παρουσιαστεί ποτέ, ενώ ταυτόχρονα παραμένει στιβαρό χάρη στο πλαίσιο από τιτάνιο και το πίσω γυαλί Ceramic Shield. Η οθόνη Super Retina XDR 6,5 ιντσών με ProMotion προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια και ομαλότητα, καθιστώντας το ιδανικό για καθημερινή χρήση αλλά και απαιτητικές εφαρμογές.

Στο εσωτερικό του, υπάρχει ο νέος επεξεργαστής A19 Pro, που εξασφαλίζει κορυφαίες επιδόσεις και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Σε συνδυασμό με το αναβαθμισμένο modem C1X, το iPhone Air υπόσχεται καλύτερη συνδεσιμότητα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η συσκευή υποστηρίζει αποκλειστικά eSIM, καταργώντας πλήρως την παραδοσιακή υποδοχή SIM, κάτι που αναδεικνύει την κατεύθυνση της Apple προς πιο μινιμαλιστικά και προηγμένα μοντέλα.

Η εμπειρία φωτογράφισης βελτιώνεται σημαντικά με την κύρια κάμερα 48 MP Fusion Main καθώς και με την εμπρόσθια κάμερα 18 MP με τεχνολογία Center Stage, ιδανική για βίντεο κλήσεις και περιεχόμενο στα social media. Παρά τον λεπτό σχεδιασμό, η αυτονομία παραμένει σε επίπεδα «όλης της ημέρας», χάρη στη βελτιστοποίηση υλικού και λογισμικού, με μπαταρία που εκτιμάται πως κυμαίνεται γύρω στα 3.000 mAh.

iPhone Air: Πόσο διαρκεί η μπαταρία του

Το iPhone Air διατίθεται σε διάφορα εντυπωσιακά χρώματα (Space Black, Cloud White, Light Gold και Sky Blue) και απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα ισχυρό αλλά εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ smartphone. Με τον συνδυασμό καινοτόμου σχεδίασης, ισχυρών χαρακτηριστικών και υψηλής αισθητικής, το νέο μοντέλο αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση στη σειρά iPhone.

Ο Tim Cook μάλιστα, έδωσε συνέντευξη χθες, Παρασκευή, στο CNBC όπου μίλησε για τα σχέδια της Apple για επενδύσεις ενώ απάντησε και για τα νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν. Ο CEO της Apple επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Corning στο Harrodsburg όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, και με τον παρουσιαστή Jim Cramer.

Και σε ερώτηση για την μπαταρία του iPhone Air, απάντησε πως «είναι εξαιρετική», επισημαίνοντας πως το νέο μοντέλο προσφέρει «τρομερή απόδοση σε μικρότερο μέγεθος» αλλά και πως όποιος το κρατάει στα χέρια του, κρατάει το μέλλον».

«Η διάρκεια της μπαταρίας είναι εξαιρετική. Θα λατρέψετε την μπαταρία. Το σχεδιάσαμε έτσι. Έρχεται μόνο με eSIM και έτσι μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε τον χώρο της μπαταρίας και να την επεκτείνουμε σε περιοχές όπου προηγουμένως υπήρχε η φυσική SIM. Είναι μια απίστευτη καινοτομία» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως η Apple λέει ότι το μοντέλο υποστηρίζει 27 ώρες αναπαραγωγής βίντεο χωρίς streaming (offline video). Αν το βίντεο είναι μέσω streaming, ο χρόνος πέφτει στις 22 ώρες. Με κανονική προς μέτρια χρήση (social media, YouTube, λίγα παιχνίδια, φωτογραφίες), ο χρόνος υπολογίζεται κάπου ανάμεσα σε 16 με 20 ώρες.

Ο Τim Cook για τον Τραμπ

Σύμφωνα με τον Cook, η Apple ήδη «συνεργάζεται με 9.000 διαφορετικούς συνεργάτες στις ΗΠΑ» και «συνεργάζεται και στις 50 πολιτείες με αυτούς τους προμηθευτές», προσθέτοντας ότι αυτό το έργο έχει δημιουργήσει 450.000 θέσεις εργασίας. Ο Cook δήλωσε ότι η Apple είναι «πολύ περήφανη που επεκτείνει αυτό περαιτέρω φέτος στο επίπεδο των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Επίσης, όπως ανέφερε ο CEO της Apple, «λαμβάνει μέτρα για την εκπαίδευση περισσότερων εργαζομένων στον τομέα», αναφέροντας ότι η εταιρεία άνοιξε τη δική της «Ακαδημία» στο Ντιτρόιτ τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης, η Apple προσκαλεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από όλη τη χώρα να συμμετάσχουν σε εργαστήρια «σχεδιασμένα να βοηθήσουν τις αμερικανικές εταιρείες να μεταβούν στην προηγμένη μεταποίηση εφαρμόζοντας τεχνητή νοημοσύνη και έξυπνες τεχνικές κατασκευής».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τόνισε πως η Apple λαμβάνει «σημαντική υποστήριξη» από την αμερικανική κυβέρνηση για την ενίσχυση της εγχώριας μεταποίησης. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών και τσιπ, εκτός από εταιρείες όπως η Apple που «κατασκευάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες». «Ο πρόεδρος έχει πει ότι θέλει περισσότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Cook στον Cramer. «Και εμείς θέλουμε περισσότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Μέρος της συνέντευξης του Tim Cook:

Η παρουσίαση του iPhone Air:

Με πληροφορίες από CNBC