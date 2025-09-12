Apple: Θα φέρει το νέο iPhone το τέλος της SIM card;

Η κυκλοφορία ενός iPhone αυτή την εβδομάδα χωρίς την παραδοσιακή SIM card προκαλεί ερωτήματα για το μέλλον ενός πολύ γνώριμου κομματιού της τεχνολογίας κινητών τηλεφώνων.

Όλοι οι χρήστες κινητών τηλεφώνων είναι εξοικειωμένοι με τις μικρές πλαστικές κάρτες που χρειάζεται να τοποθετούν προσεκτικά στη συσκευή τους για να λειτουργήσει. Αλλά για τους αγοραστές του iPhone Air, αυτό θα αποτελεί πλέον παρελθόν.

Η συσκευή θα λειτουργεί μόνο με eSim, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν δίκτυα ή προγράμματα χωρίς να χρειάζεται να αποσυναρμολογούν τη συσκευή τους για την τοποθέτηση της κάρτας.

Ο αναλυτής Kester Mann από την CCS Insight δήλωσε στο BBC News ότι η πρωτοβουλία της Apple «σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της φυσικής SIM card».

Όμως, πόσος χρόνος θα περάσει μέχρι να απορρίψουμε όλοι τα μικρά αυτά κομμάτια πλαστικού και ποια διαφορά θα κάνει στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα τηλέφωνά μας;

Η λέξη SIM σημαίνει Subscriber Identity Module (Μονάδα Ταυτότητας Συνδρομητή). Το chip αυτό είναι βασικό μέρος του τηλεφώνου, επιτρέποντάς σας να συνδεθείτε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, να χειρίζεστε κλήσεις και μηνύματα και να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας.

Τα τελευταία χρόνια, η eSim εμφανίστηκε ως εναλλακτική, και σε νεότερα τηλέφωνα οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν είτε την παραδοσιακή Sim είτε την eSim.

Την Τρίτη, κατά την ανακοίνωση του νέου iPhone Air – της νεότερης και λεπτότερης προσθήκης στην οικογένεια της Apple – η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διαθέτει σχεδιασμό μόνο με eSim.

Αυτό είναι το πρώτο iPhone μόνο με eSim που θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως. Στις ΗΠΑ, οι πελάτες έχουν ήδη iPhone μόνο με eSim από το 2022. Ωστόσο, ούτε η Apple εγκαταλείπει εντελώς τη φυσική Sim card.

Παρά το γεγονός ότι τα άλλα νέα iPhone που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα – τα iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max – θα είναι μόνο με eSim σε ορισμένες αγορές, στις περισσότερες χώρες θα διατηρούν τις θήκες για φυσική SIM card.

Facebook Twitter Το iPhone Air/Φωτογραφία: EPA

Άλλοι μεγάλοι κατασκευαστές, όπως η Samsung και η Google, ενώ υποστηρίζουν την eSim ως επιλογή, διατηρούν επίσης τη φυσική Sim στις περισσότερες αγορές.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη της CCS Insight, 1,3 δισεκατομμύρια smartphones με eSim ήταν σε χρήση έως το τέλος του 2024. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει τα 3,1 δισεκατομμύρια έως το 2030.

«Με τον καιρό, περιμένετε η θήκη της SIM να εξαφανιστεί εντελώς», είπε ο Paolo Pescatore, τεχνολογικός αναλυτής της PP Foresight.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της eSim;

Ο Pescatore είπε ότι η μετάβαση σε eSim προσφέρει «πολλαπλά οφέλη», κυρίως εξοικονομεί χώρο στο εσωτερικό του τηλεφώνου, επιτρέποντας μεγαλύτερες μπαταρίες.

Τόνισε επίσης τα περιβαλλοντικά οφέλη, αφού δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές κάρτες SIM, και πιστεύει ότι οι ταξιδιώτες με eSim θα έχουν περισσότερες επιλογές παρόχου και δεν θα αντιμετωπίζουν «ανατροπές στους λογαριασμούς».

Ο Kester Mann είπε ότι η αλλαγή αυτή θα φέρει νέες συμπεριφορές των πελατών και «θα αλλάξει σταδιακά τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τον πάροχο κινητής τους».

Για παράδειγμα, κάποιοι πελάτες μπορεί να μην χρειαστεί να επισκεφτούν κατάστημα για να συζητήσουν για την SIM τους με τον πάροχο. Αυτό μπορεί να είναι μεγάλο πλεονέκτημα για όσους θέλουν να εξοικονομήσουν χρόνο και να αποφύγουν το φυσικό κατάστημα.

Όμως, όπως όλες οι αλλαγές, ίσως δεν γίνει αποδεκτή από όλους.

«Η αλλαγή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες ή για άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία. Η βιομηχανία πρέπει να εργαστεί σκληρά για να εξηγήσει πώς να χρησιμοποιούνται οι eSim», είπε ο Mann.

Με πληροφορίες από BBC