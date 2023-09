iPhone 15: Τα χαρακτηριστικά των νέων smartphones της Apple και πόσο θα κοστίζουν

Το iPhone 15 παρουσίασε σήμερα η Apple με χιλιάδες θαυμαστές της εταιρείας από όλο τον κόσμο να συντονίζονται για να δουν τα χαρακτηριστικά του νέου smartphone.

Σε γενικές γραμμές, η σειρά των iPhone 15 έχει κατασκευαστεί από νέα υλικά, έχει αναβαθμισμένη κάμερα αλλά και βελτιωμένες επιδόσεις στην ταχύτητα.

Η εταιρεία παρουσίασε τέσσερα νέα μοντέλα, συμβαδίζοντας με το φορμάτ των προηγούμενων σειρών: το iPhone 15, το 15 Plus, το 15 Pro και το 15 Pro Max. Όπως και πέρυσι, τα απλά μοντέλα ξεκινούν από 799 δολάρια. Η έκδοση Pro θα παραμείνει στα 999 δολάρια, αλλά το Pro Max θα ξεκινά τώρα από τα 1.199 δολάρια, δηλαδή 100 δολάρια πάνω από το iPhone 14 Pro Max.

Η παρουσίαση περιελάμβανε επίσης νέα ρολόγια Apple Watches με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Ωστόσο, οι περισσότερες λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά των ρολογιών αυτών είχαν ήδη γίνει γνωστές σε προηγούμενη εκδήλωση.

Η παρουσίαση των νέων μοντέλων έρχεται σε μια φάση που η Apple προσπαθεί να ενισχύσει τις πωλήσεις της οι οποίες παραμένουν υποτονικές σε σχέση με το παρελθόν. Οι επενδυτές στην εταιρεία είδαν «χλιαρά» την εκδήλωση με τη μετοχή της Apple να υποχωρεί κατά σχεδόν 2%.



Σε κάθε περίπτωση, η Apple θα αρχίσει να δέχεται προπαραγγελίες για τα τελευταία iPhone από την Παρασκευή σε περισσότερες από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Κίνας και του Καναδά. Μια βδομάδα αργότερα αναμένεται να είναι διαθέσιμα και σε καταστήματα.

Meet iPhone 15 Pro & Pro Max! Powered by A17 Pro, which ushers in a new era of Apple Silicon, these products unlock new performance capabilities, amazing photography, next-level gaming, and more. And with an all-new titanium design, they're our lightest weight Pro models yet! pic.twitter.com/kZxWCPj0Vl