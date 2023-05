ΗΠΑ: Εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο για τον RSV

O FDA ενέκρινε το Arexvy, το πρώτο εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό γνωστό ως RSV.

Το νέο εμβόλιο Arexvy, που έχει εγκριθεί από χθες για χρήση στις ΗΠΑ, αφορά στην πρόληψη της νόσου του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, που προκαλείται από τον RSV σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

«Οι ηλικιωμένοι ενήλικες, ιδίως εκείνοι με υποκείμενες παθήσεις, όπως καρδιακή ή πνευμονική νόσο ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσου που προκαλείται από τον RSV», δήλωσε ο Πίτερ Μαρκς, διευθυντής του Κέντρου Αξιολόγησης και Έρευνας Βιολογικών Προϊόντων του FDA.

«Η έγκριση του πρώτου εμβολίου RSV αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για τη δημόσια υγεία για την πρόληψη μιας νόσου που μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή και αντανακλά τη συνεχή δέσμευση του FDA να διευκολύνει την ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες» προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, ο RSV είναι ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός που προκαλεί λοιμώξεις των πνευμόνων και των αναπνευστικών οδών σε άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων. Η κυκλοφορία του RSV είναι εποχιακή, συνήθως ξεκινάει το φθινόπωρο και κορυφώνεται το χειμώνα.

Στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, ο RSV αποτελεί κοινή αιτία της νόσου των κατώτερων αναπνευστικών οδών (LRTD), η οποία επηρεάζει τους πνεύμονες και μπορεί να προκαλέσει απειλητική για τη ζωή πνευμονία και βρογχιολίτιδα (διόγκωση των μικρών αεραγωγών στους πνεύμονες).

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, ο RSV οδηγεί σε περίπου 60.000-120.000 νοσηλείες και 6.000-10.000 θανάτους μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 65 ετών και άνω.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Arexvy, αναφέρει ο αμερικανικός οργανισμός, βασίζεται στην ανάλυση των δεδομένων από μια συνεχιζόμενη, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη που διεξήχθη στις ΗΠΑ και διεθνώς σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Today we approved the first respiratory syncytial virus (RSV) vaccine, approved for use in the U.S., to prevent lower respiratory tract disease caused by RSV in individuals 60 years and older.



