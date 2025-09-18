iOS 26: Γιατί μειώθηκε η διάρκεια ζωής της μπαταρίας στα iPhone

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε πολλούς χρήστες iPhone η μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας μετά την αναβάθμιση στο iOS 26, με αναφορές ότι η συσκευή τους εξαντλείται πολύ γρηγορότερα σε σχέση με το παρελθόν.

Σύμφωνα με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι χρήστες διαπίστωσαν ότι η μπαταρία μειώθηκε κατά 50% μέσα σε μόλις μιάμιση ώρα κανονικής χρήσης.

Η Apple, ωστόσο, εμφανίζεται καθησυχαστική. Όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της, η επιβάρυνση της μπαταρίας και της θερμικής απόδοσης είναι προσωρινή και συνδέεται με διαδικασίες που «τρέχουν» στο παρασκήνιο μετά από κάθε μεγάλη ενημέρωση λογισμικού. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για ευρετηρίαση δεδομένων, ενημέρωση εφαρμογών και λήψη νέων στοιχείων.

Σε προηγούμενες εκδόσεις iOS, η κατάσταση σταθεροποιήθηκε εντός 1-3 ημερών. Ωστόσο, η Apple διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ορισμένες νέες λειτουργίες του iOS 26 απαιτούν περισσότερη ενέργεια, αλλά δεν αναμένεται δραματική μεταβολή στη συνολική καθημερινή χρήση.

Η νέα έκδοση φέρνει και βελτιωμένα εργαλεία διαχείρισης μπαταρίας. Η λειτουργία Optimized Battery Charging ενημερώνει τον χρήστη για τον χρόνο πλήρους φόρτισης, ενώ η Adaptive Power Mode προσαρμόζει την απόδοση – περιορίζοντας δραστηριότητες στο παρασκήνιο ή μειώνοντας τη φωτεινότητα – για εξοικονόμηση ενέργειας. Η τελευταία απαιτεί συσκευές από iPhone 15 Pro και νεότερα.