Ιάπωνας εφηύρε τηλεόραση με flat οθόνη που τη γλείφεις και γεύεσαι τα φαγητά που ζητάς

Ένας Ιάπωνας καθηγητής μόλις έκανε πραγματικότητα την ανομολόγητη επιθυμία αμέτρητων τηλεθεατών μαγειρικών εκπομπών, εφευρίσκοντας την πρώτη τηλεόραση με οθόνη που παίρνει γεύσεις τροφίμων και μπορούν να την γλείψουν.

Η εφεύρεσή του, έχει την αναμενόμενη επωνυμία "Taste the TV" (Γευθείτε την τηλεόραση), και χρησιμοποιεί δοχεία με ουσίες δέκα διαφορετικών, βασικών γεύσεων, που ψεκάζουν συνδυαστικά το περιεχόμενό τους στην οθόνη για να δημιουργήσουν τη γεύση ενός συγκεκριμένου φαγητού. Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα στην κατεύθυνση της πολυ-αισθητικής θέασης.

Κάθε γεύση σχηματίζεται πάνω σε ένα λεπτό φιλμ που κυλά πάνω από στην επίπεδη οθόνη της TTTV.

