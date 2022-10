Η NASA τράβηξε φωτογραφία του Ήλιου να «γελά»

Δορυφόρος της NASA τράβηξε μία ιδιαίτερη φωτογραφία του Ηλίου. Στην επιφάνειά του φαίνεται υπάρχουν σχηματισμοί που μοιάζουν με ένα «χαμογελαστό πρόσωπο».

Η φωτογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα προ ημερών με την αμερικανική Υπηρεσία να αναφέρει πως «το Παρατηρητήριο Ηλιακής Δυναμικής έπιασε τον Ήλιο να "γελάει". Φαίνονται στο υπεριώδες φως, αυτές οι σκοτεινές κηλίδες στον ήλιο είναι γνωστές ως στεμματικές οπές και είναι περιοχές όπου ο γρήγορος ηλιακός άνεμος αναβλύζει στο διάστημα».

Το Παρατηρητήριο είναι Υπηρεσία που επιφορτίζεται με την έρευνα για την ηλιακή δραστηριότητα και το πώς αυτή επηρεάζει τον καιρό του διαστήματος. Ιδρύθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2010 και το διαστημόπλοιό του συγκεντρώνει πληροφορίες για το εσωτερικό του Ήλιου, την ατμόσφαιρα, το μαγνητικό του πεδίο και την παραγωγή ενέργειας.

