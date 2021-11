Η NASA ανέβαλε επ' αόριστον έναν διαστημικό περίπατο που είχε προγραμματιστεί για σήμερα από δύο αστροναύτες έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, επικαλούμενη μια «ειδοποίηση για διαστημικά σκουπίδια».

Οι αστροναύτες Thomas Marshburn και Kayla Barron επρόκειτο να βγουν έξω από τον διαστημικό σταθμό για να αντικαταστήσουν μια κεραία. Ωστόσο είχαν να αντιμετωπίσουν έναν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο από τα διαστημικά συντρίμμια που είχαν απομείνει από μια δοκιμή ρωσικού αντιδορυφορικού πυραύλου πριν από δύο περίπου εβδομάδες.

Αλλά περίπου πέντε ώρες πριν από την έναρξη του εγχειρήματος, η NASA ανέφερε στο Twitter ότι ο διαστημικός περίπατος ακυρώνεται προς το παρόν.

«Η NASA έλαβε μια ειδοποίηση για τα συντρίμμια στον διαστημικό σταθμό. Λόγω της έλλειψης της κατάλληλης ευκαιρίας ώστε να εκτιμηθεί σωστά ο κίνδυνος στον οποίο θα μπορούσαν να τεθούν οι αστροναύτες, οι ομάδες αποφάσισαν να καθυστερήσουν τον διαστημικό περίπατο της 30ης Νοεμβρίου έως ότου υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες», έγραψε η διαστημική υπηρεσία στο Twitter.

Δεν έγινε σαφές πόσο κοντά έχουν φτάσει τα συντρίμμια στον διαστημικό σταθμό, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά περίπου 402 χλμ. πάνω από τη Γη, ή εάν σχετίζονται με τη δοκιμή του ρωσικού πυραύλου.

Η τηλεόραση της NASA είχε προγραμματίσει ζωντανή κάλυψη του διαστημικού περιπάτου διάρκειας 6,5 ωρών, που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 14:10 (ώρα Ελλάδας).

Σκοπός των αστροναυτών ήταν να αφαιρέσουν ένα ελαττωματικό τμήμα μιας κεραίας ραδιοεπικοινωνιών S-band, ηλικίας άνω των 20 ετών, και να το αντικαταστήσουν με μια νέα κεραία, έξω από τον διαστημικό σταθμό.

Η κεραία που δεν λειτουργούσε πρόσφατα δεν μπορούσε πλέον να στέλνει σήματα στη Γη. Αν και άλλες κεραίες στον διαστημικό σταθμό μπορούν να εκτελέσουν την ίδια λειτουργία, οι διαχειριστές της αποστολής αποφάσισαν να κάνουν την αντικατάσταση προκειμένου να υπάρχει εφεδρική κεραία.

Οι τέσσερις αστροναύτες έφτασαν στον διαστημικό σταθμό στις 11 Νοεμβρίου με μια κάψουλα SpaceX Crew Dragon που εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στο ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα. Βρέθηκαν με δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν αστροναύτη της NASA, που ήδη βρισκόταν στην αποστολή.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, μια δοκιμή αντιδορυφορικού πυραύλου που διεξήχθη χωρίς προειδοποίηση από τη Ρωσία, σύμφωνα με τον Guardian, δημιούργησε ένα πεδίο με διαστημικά σκουπίδια στη χαμηλή τροχιά της Γης.

Τα συνολικά επτά μέλη του πληρώματος κατέφυγαν στα διαστημόπλοιά τους μέχρι να περάσει ο άμεσος κίνδυνος, σύμφωνα με τη NASA.



Το σύννεφο των συντριμμιών έχει διασκορπιστεί από τότε, σύμφωνα με την Dana Weigel, αναπληρώτρια διευθύντρια της NASA για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ωστόσο, η NASA υπολόγισε ότι τα εναπομείναντα θραύσματα συνέχισαν να αποτελούν έναν «ελαφρώς αυξημένο» κίνδυνο για το διαστημικό σταθμό στο σύνολό του και 7% υψηλότερο κίνδυνο διάτρησης των στολών των αστροναυτών, σε σύγκριση με τα στοιχεία που είχαν πριν τη δοκιμή των πυραύλων της Ρωσίας.

Η Weigel τόνισε ότι η Nasa δεν έχει ακόμη ποσοτικοποιήσει πλήρως τους πρόσθετους κινδύνους που δημιουργούνται από περισσότερα από 1.700 μεγαλύτερα διαστημικά θραύσματα, που παρακολουθεί γύρω από την τροχιά του σταθμού, αλλά ο 7% υψηλότερος κίνδυνος για τις στολές των διαστημικών περιπατητών εμπίπτει στις διακυμάνσεις που είχαν προηγουμένως παρατηρηθεί στο «φυσικό περιβάλλον».

