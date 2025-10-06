Η «μαγική» συνήθεια 2 ωρών που μπορεί να αλλάξει τη ζωή όσων πονάνε καθημερινά

Νέα έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι η τακτική άσκηση δύο ωρών την εβδομάδα μπορεί να αλλάξει δραστικά τη ζωή ανθρώπων με πόνους στις αρθρώσεις, μειώνοντας τον πόνο, τις επισκέψεις σε γιατρούς και τις ημέρες ασθενείας.

Η ανάλυση, που βασίστηκε σε 40.000 συμμετέχοντες με προβλήματα σε ισχία, γόνατα ή πλάτη, αποδεικνύει τη σημασία της οργανωμένης άσκησης για την καθημερινή ζωή και τη δημόσια υγεία. Τα μαθήματα διεξήχθησαν σε γυμναστήρια Nuffield υπό την καθοδήγηση ειδικών αποκατάστασης και περιλάμβαναν ασκήσεις ενδυνάμωσης, κινητικότητας και καρδιοαναπνευστικής υγείας.

Η Δρ. Νταβίνα Ντενίσζικ από τη Nuffield Health υπογραμμίζει ότι «αν η άσκηση ήταν φάρμακο, θα ήταν το ισχυρότερο στον κόσμο», προσθέτοντας ότι η ενσωμάτωσή της σε θεραπευτικά προγράμματα του NHS θα μπορούσε να μεταμορφώσει την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η μελέτη εκτιμά ότι αν όλοι οι Βρετανοί με χρόνιο πόνο στις αρθρώσεις συμμετείχαν σε αντίστοιχα προγράμματα, η οικονομία και το NHS θα εξοικονομούσαν έως £34 δισεκατομμύρια. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει: £18 δισ. από βελτίωση της υγείας, £13 δισ. οφέλη για οικογένειες και φροντιστές, £3 δισ. για την οικονομία και £230 εκατ. άμεσες εξοικονομήσεις για το NHS.

Η ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων αυξήθηκε κατά 13%, η μείωση των ημερών ασθενείας εκτιμήθηκε σε £501 ανά άτομο, και η οικογενειακή ικανοποίηση σε £4.765. Παράλληλα, πολλοί συμμετέχοντες που στην αρχή του προγράμματος δεν μπορούσαν να εργαστούν, στο τέλος επέστρεψαν στην εργασία τους.

Η άσκηση ως βασική θεραπεία για χρόνιο πόνο

Ο καθηγητής Τιμ Κέιμπλ από το Manchester Metropolitan University σημείωσε ότι η μελέτη αποδεικνύει «τον μεταμορφωτικό ρόλο της κίνησης» και αποτελεί οδηγό για ένα εθνικό πρόγραμμα φυσικής άσκησης που θα παρέχεται από το NHS.

Η Δρ. Ντεμπόρα Αλσίνα της Versus Arthritis επισημαίνει ότι η άσκηση βελτιώνει την ποιότητα ζωής αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις: πολλοί ασθενείς αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στη διάγνωση και περιορισμένη πρόσβαση σε υποστήριξη.

Προγράμματα όπως το Escape Pain έχουν ήδη δείξει θετικά αποτελέσματα, βοηθώντας 15.000 άτομα μέσω συνδυασμού άσκησης, εκπαίδευσης και αυτοδιαχείρισης. Το Υπουργείο Υγείας επιδιώκει να επεκτείνει αυτές τις πρωτοβουλίες και να ενσωματώσει τεχνολογία, όπως φορητές συσκευές, για την παρακολούθηση των ασθενών, ιδιαίτερα σε περιοχές με κοινωνική ανισότητα.

Η επιστήμη δείχνει ότι δύο ώρες άσκησης την εβδομάδα μπορεί να αλλάξουν ριζικά τη ζωή ανθρώπων με χρόνιο πόνο, μειώνοντας τον πόνο, αυξάνοντας την αυτονομία και φέρνοντας σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Με πληροφορίες από Guardian