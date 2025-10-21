Η κλιματική κρίση είναι εδώ: Εντοπίστηκαν για πρώτη φορά κουνούπια στην Ισλανδία

Κουνούπια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην Ισλανδία, καθώς η παγκόσμια υπερθέρμανση καθιστά πλέον τη χώρα πιο φιλόξενη για τα έντομα.

Μέχρι αυτόν τον μήνα, η Ισλανδία ήταν μία από τις ελάχιστες περιοχές στον κόσμο όπου δεν υπήρχε πληθυσμός κουνουπιών. Η άλλη είναι η Ανταρκτική.

Οι επιστήμονες είχαν εδώ και καιρό προβλέψει ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς στη χώρα υπάρχουν πολλά κατάλληλα σημεία αναπαραγωγής, όπως έλη και λιμνούλες.

Παρ’ όλα αυτά, πολλά είδη κουνουπιών δεν μπορούν να επιβιώσουν στις σκληρές κλιματολογικές συνθήκες της χώρας. Όμως, η Ισλανδία θερμαίνεται, με ρυθμό τέσσερις φορές ταχύτερο σε σύγκριση με τον υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο.

Παγετώνες καταρρέουν, ενώ ψάρια από θερμότερα, νότια νερά, όπως το σκουμπρί, έχουν εντοπιστεί στα ισλανδικά ύδατα.

Όλο και περισσότερα είδη κουνουπιών εμφανίζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, όλο και περισσότερα είδη κουνουπιών εμφανίζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στη Βρετανία φέτος, εντοπίστηκαν αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti), ενώ το ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus) εντοπίστηκε στο Κεντ.

Πρόκειται για είδη που μπορούν να μεταδώσουν τροπικές ασθένειες, όπως δάγκειο πυρετό και τον ιό Zika.

Ο Ματθίας Άλφρεντσον, εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε την ανακάλυψη. Ο ίδιος ταυτοποίησε τα έντομα αφού του εστάλησαν από έναν ερασιτέχνη παρατηρητή της φύσης.

«Βρέθηκαν τρία δείγματα του είδους Culiseta annulata στην περιοχή Kiðafell, Kjós, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό. Συλλέχθηκαν όλα από παγίδες κρασιού, κατά τη διάρκεια παγίδευσης νυχτοπεταλούδων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το συγκεκριμένο είδος είναι ανθεκτικό στο ψύχος και μπορεί να επιβιώσει στον ισλανδικό χειμώνα, βρίσκοντας καταφύγιο σε υπόγεια ή αγροτικές αποθήκες.

Με πληροφορίες από Guardian