Η καθιστική ζωή μπορεί να έχει οφέλη για τον εγκέφαλο

Το υπερβολικό «καθισιό» δεν είναι καλό για τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός ατόμου, αλλά υπάρχει ένας τύπος καθιστικής δραστηριότητας που μπορεί να μην συρρικνώνει τον εγκέφαλό μας ή να μην επηρεάζει τις γνωστικές μας λειτουργίες στον ίδιο βαθμό.

Μια συστηματική ανασκόπηση 85 μελετών έχει πλέον βρει έναν καλό λόγο για να γίνει διάκριση μεταξύ της «ενεργής» καθιστικής κατάστασης, όπως το παιχνίδι με κάρτες ή το διάβασμα, και της «παθητικής» καθιστικής κατάστασης, όπως το να βλέπεις τηλεόραση.

Η πρώτη μπορεί στην πραγματικότητα να ενισχύσει την υγεία του εγκεφάλου.

Πώς η «ενεργητική» καθιστική ζωή βοηθάει τον εγκέφαλο

Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι η ενεργή καθιστική κατάσταση ενός ατόμου ενεργοποιεί τον εγκέφαλο, ενώ η παθητική καθιστική στάση επιτρέπει σε ένα άτομο να παραμείνει «ανενεργό» τόσο σωματικά όσο και γνωστικά.

«Έχει αποδειχθεί ότι ο συνολικός χρόνος που περνάμε καθισμένοι σχετίζεται με την υγεία του εγκεφάλου. Ωστόσο, το να κάθεσαι συχνά αντιμετωπίζεται ως μια ενιαία οντότητα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συγκεκριμένος τύπος δραστηριότητας», εξηγεί ο ερευνητής δημόσιας υγείας Πολ Γκάρντινερ από το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν πολλές ώρες κάθε μέρα καθισμένοι, οπότε ο τύπος που κάθεστε έχει πραγματικά σημασία... Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι μικρές καθημερινές επιλογές – όπως το διάβασμα αντί για την τηλεόραση – μπορεί να βοηθήσουν στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου σας καθώς γερνάτε».

Προφανώς, η άσκηση παραμένει εξαιρετικά σημαντική για τη γνωστική υγεία, αλλά είναι επίσης σημαντικό να γυμνάζετε τον εγκέφαλό σας, και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να είστε όρθιοι.

Σε πολλές μελέτες, ο Γκάρντινερ και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι οι ενεργητικές δραστηριότητες σε καθιστή θέση, όπως το διάβασμα, τα παιχνίδια με κάρτες και η χρήση υπολογιστή, έδειξαν «εξαιρετικά θετικές συσχετίσεις με τη γνωστική υγεία, ενισχύοντας γνωστικές λειτουργίες όπως η εκτελεστική λειτουργία και η μνήμη».

Εν τω μεταξύ, η παθητική καθιστική ζωή συσχετίστηκε με μεγαλύτερες πιθανότητες για αρνητικά γνωστικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κινδύνου άνοιας.

Αναγκαίες οι πιο εστιασμένες συμβουλές για την υγεία

Το μέγεθος των επιδράσεων ήταν μικρό αλλά σημαντικό. Οι συγγραφείς της μελέτης ελπίζουν ότι τα αποτελέσματά τους θα συμβάλουν στην ενημέρωση μελλοντικών ερευνών για την υγεία και σε πιο λεπτομερείς οδηγίες προς τους πολίτες.

Για παράδειγμα, οι ερευνητές προτείνουν ότι οι οδηγίες πρέπει να αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ της παθητικής παρακολούθησης της τηλεόρασης και της ενεργητικής χρήσης υπολογιστή και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να κάνουν σύντομα διαλείμματα για να διεγείρουν τον εγκέφαλό τους και να κινούνται.

Η ανασκόπησή τους επικεντρώθηκε σε μελέτες τυπικών καθιστικών δραστηριοτήτων σε φυσικό περιβάλλον, καθιστώντας την σχετική με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

«Οι συμβουλές για την υγεία θα μπορούσαν να μετατοπιστούν από το απλό «καθίστε λιγότερο» στην ενθάρρυνση πιο διανοητικά ενδιαφερόντων δραστηριοτήτων ενώ κάθεστε», υποστηρίζει ο Γκάρντινερ.

«Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν εύκολες, ρεαλιστικές αλλαγές που υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου και ενδεχομένως να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας».

Με πληροφορίες από Science Alert