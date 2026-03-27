Η Google προειδοποιεί: Κβαντικοί υπολογιστές μπορεί να «σπάσουν» την κρυπτογράφηση έως το 2029

Η εταιρεία εκτιμά ότι στο μέλλον θα είναι δυνατή η αποκρυπτογράφηση δεδομένων που σήμερα θεωρούνται ασφαλή, όπως τα μηνύματα και οι τραπεζικές συναλλαγές, ακόμη και αν έχουν αποθηκευτεί εδώ και χρόνια

The LiFO team
Μοντέλο του κβαντικού υπολογιστή IBM Quantum System Two κατά τα εγκαίνια του πρώτου κέντρου κβαντικών δεδομένων της IBM στην Ευρώπη, στο Ένινγκεν της Γερμανίας / Φωτ: EPA, αρχείου
Η Google προειδοποιεί ότι οι οργανισμοί πρέπει να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο κυβερνοεπιθέσεων με τη χρήση κβαντικών υπολογιστών έως το 2029, καθώς η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να καταστήσει άχρηστα τα σημερινά συστήματα κρυπτογράφησης.

Σε ανάρτησή της, η εταιρεία αναφέρει ότι οι κβαντικοί υπολογιστές ενδέχεται να αποτελέσουν «σημαντική απειλή για τα σημερινά πρότυπα κρυπτογράφησης» πριν από το τέλος της δεκαετίας, καλώντας επιχειρήσεις και οργανισμούς να ξεκινήσουν άμεσα τη μετάβαση σε πιο ανθεκτικά συστήματα ασφάλειας.

Οι κβαντικοί υπολογιστές, που αξιοποιούν φαινόμενα της κβαντικής φυσικής για την εκτέλεση πολύπλοκων υπολογισμών, βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Τεχνολογικοί όμιλοι όπως η Google και η Microsoft, καθώς και πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, εργάζονται για την κατασκευή συστημάτων με σημαντικά μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ από τους σημερινούς υπολογιστές.

Ωστόσο, η ανάπτυξή τους παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς απαιτούνται ακραίες συνθήκες λειτουργίας, όπως ψύξη κοντά στο απόλυτο μηδέν ή πολύπλοκες διατάξεις λέιζερ. Τα υπάρχοντα συστήματα δεν έχουν ακόμη την κλίμακα που απαιτείται για να σπάσουν σύγχρονα συστήματα κρυπτογράφησης.

Παρά τις τεχνικές δυσκολίες, η Google εκτιμά ότι η πρόοδος είναι αρκετά ταχεία ώστε να δικαιολογεί άμεση προετοιμασία. Η εταιρεία δηλώνει ότι ήδη προσαρμόζει τα συστήματά της, δίνοντας προτεραιότητα στη λεγόμενη «μετα-κβαντική κρυπτογραφία», δηλαδή σε μεθόδους που έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε επιθέσεις από κβαντικούς υπολογιστές.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα πως θα υπάρξει έως το 2029 κβαντικός υπολογιστής ικανός να «σπάσει» την κρυπτογράφηση. Οι περισσότερες εκτιμήσεις τοποθετούν μια τέτοια εξέλιξη στη δεκαετία του 2030 ή ακόμη και αργότερα.

Ωστόσο, κυβερνήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας ήδη προετοιμάζονται, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος δεδομένα που συλλέγονται σήμερα να αποκρυπτογραφηθούν στο μέλλον, όταν η τεχνολογία καταστεί διαθέσιμη. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή ως «αποθήκευση τώρα, αποκρυπτογράφηση αργότερα».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας έχει καλέσει οργανισμούς να θωρακίσουν τα συστήματά τους έναντι τέτοιων απειλών έως το 2035.

Η Google εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν από τώρα τη μετάβαση σε νέα πρότυπα κρυπτογράφησης, ώστε να προστατεύσουν ευαίσθητα δεδομένα από μελλοντικές επιθέσεις, ακόμη και αν η σχετική τεχνολογία δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργική.

Με πληροφορίες από Guardian

