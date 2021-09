Η Google συμπλήρωσε 23 χρόνια «ζωής» και γιορτάζει τα «γενέθλια» με ένα doodle.

«Λέγεται ότι μία τυχαία συνάντηση μπορεί να αλλάξει την πορεία της ζωής σου. Στην περίπτωση της Google, μία τυχαία συνάντηση άλλαξε την πορεία του ίντερνετ και τις ζωές εκατομμυρίων», σημειώνεται στο κείμενο για τα «γενέθλια», που συνοδεύει το doodle.

Happy 23rd Birthday, @Google! 🎂



Starting as a prototype in the dorm rooms of two computer scientists, Google now answers billions of queries from users worldwide in 150+ languages 💻🌏



Celebrate with a slice of today's sweet #GoogleDoodle → https://t.co/XkkC09Np2a pic.twitter.com/ELsdD8kb2t