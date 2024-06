Το Starliner της Boeing με πλήρωμα βετεράνους αστροναύτες της NASA ξεκίνησε το ιστορικό του ταξίδι

Η τρίτη προσπάθεια ήταν η τυχερή για την αποστολή Starliner της Boeing και το παρθενικό ταξίδι του νέου διαστημοπλοίου, με πλήρωμα δύο βετεράνους αστροναύτες της NASA, έχει ξεκινήσει - με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το παρθενικό ταξίδι του Starliner της Boeing -μια κωνική κάψουλα που μπορεί να μεταφέρει μέχρι επτά άτομα- αναχώρησε τοποθετημένο στην κορυφή πυραύλου Atlas V που εκτοξεύτηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στις 17.53, ώρα Ελλάδας, με πλήρωμα τους βετεράνους αστροναύτες της NASA, Μπάρι «Μπατς» Γουίλμορ και Σουνίτα Γουίλιαμς.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν κατά 90% ευνοϊκές για την εκτόξευση το πρωί της Τετάρτης, με τη μόνη ανησυχία να είναι τα σωρειτικά σύννεφα, σύμφωνα με την 45η Μετεωρολογική Μοίρα της Αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης.

LIVE: We're launching a new ride to the @Space_Station ! @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams are scheduled to lift off on @BoeingSpace 's #Starliner Crew Flight Test, riding aboard a @ULALaunch Atlas V rocket, at 10:52am ET (1452 UTC). https://t.co/4fm8GEfZNs

Η αποστολή, γνωστή ως Crew Flight Test, αποτελεί το αποκορύφωμα των προσπαθειών της Boeing να αναπτύξει ένα διαστημόπλοιο που θα ανταγωνιστεί την παραγωγική κάψουλα Crew Dragon της SpaceX και θα διευρύνει τις επιλογές των ΗΠΑ για τη μεταφορά αστροναυτών στον διαστημικό σταθμό στο πλαίσιο του προγράμματος εμπορικών πληρωμάτων της NASA.

Starliner to the stars! ✨



At 10:52am ET, @BoeingSpace #Starliner lifted off on a @ULALaunch Atlas V for the first time with @NASA_Astronauts aboard. This Crew Flight Test aims to certify the spacecraft for routine space travel to and from the @Space_Station. pic.twitter.com/WDQKOrE5B6