Το Starliner της Boeing προσδέθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό παρά τις διαρροές ηλίου

Η πρωτοποριακή κάψουλα Starliner της Boeing και οι δύο αστροναύτες της ξεπέρασαν ένα τεχνικό πρόβλημα και τελικά προσδέθηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), καθώς η NASA συνέχισε να παρακολουθεί δύο ξεχωριστές διαρροές ηλίου που ανησύχησαν τους υπεύθυνους της αποστολής.

Η πρώτη προσπάθεια του Starliner ματαιώθηκε όταν οι μηχανικοί της NASA εντόπισαν πρόβλημα με τους προωθητήρες ελέγχου αντίδρασης που είναι απαραίτητοι για τον ελιγμό πρόσδεσης υψηλής ακρίβειας. Όμως μια δοκιμή «θερμής πυρκαγιάς» επανενεργοποίησε τουλάχιστον τέσσερις από τους προωθητήρες, επιτρέποντας στο Starliner να πραγματοποιήσει μια αυτόνομη ιστορική πρώτη πρόσδεση με τον ISS στις 8:34 μ.μ., ώρα Ελλάδας.

LIVE: Watch as a crewed @BoeingSpace #Starliner spacecraft docks to the @Space_Station for the first time. Docking is targeted for 12:15pm ET (1615 UTC), followed by welcoming remarks from @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams. https://t.co/pe60X0VKjA — NASA (@NASA) June 6, 2024

Docking confirmed!@BoeingSpace's #Starliner docked to the forward-facing port of the @Space_Station's Harmony module at 1:34pm ET (1734 UTC). @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams will soon make their way into the orbital laboratory, where they'll spend about a week. pic.twitter.com/BtcXA4Vq4t — NASA (@NASA) June 6, 2024

Όπως αναμενόταν, η υποδοχή των δύο βετεράνων αστροναυτών της NASA, Μπάρι «Μπατς» Γουίλμορ και Σουνίτα Γουίλιαμς, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ήταν θερμή.

That feeling when you're back on the station! 🕺

@NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams are greeted by the @Space_Station crew after @BoeingSpace #Starliner's first crewed journey from Earth. pic.twitter.com/fewKjIi8u0 — NASA (@NASA) June 6, 2024

Με την κάψουλα Dragon της SpaceX συνδεδεμένη στην απέναντι πλευρά, είναι η πρώτη φορά που δύο αμερικανικής κατασκευής επανδρωμένα διαστημόπλοια «αγκυροβολήθηκαν» ταυτόχρονα σε τροχιά.

Η αποστολή Starliner, μια δοκιμαστική πτήση πληρώματος, είναι προϊόν μιας κοινοπραξίας μεταξύ της Boeing και της Lockheed Martin για να ανταγωνιστεί την κάψουλα Dragon της SpaceX του Ίλον Μασκ και λειτουργεί στο πλαίσιο του εμπορικού προγράμματος πληρώματος της NASA. Η εκτόξευση του Starliner είναι μόλις το έκτο εναρκτήριο ταξίδι ενός αμερικανικού επανδρωμένου διαστημικού σκάφους από την έναρξη της διαστημικής κούρσας στα τέλη της δεκαετίας του 1950. «Ξεκίνησε με τον Mercury, μετά με τους Gemini, μετά με το Apollo, το διαστημικό λεωφορείο, μετά το Dragon της SpaceX - και τώρα το Starliner», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο διοικητής της NASA, Μπιλ Νέλσον.

