Η αλήθεια για την καφεΐνη και πώς συνδέεται με τους εφιάλτες

Μερικοί άνθρωποι παρατηρούν ότι τα όνειρά τους γίνονται πιο ζωντανά λίγες μέρες αφότου μειώσουν την καφεΐνη.

Τα όνειρα μπορεί να φαίνονται πιο ζωντανά, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, έντονα συναισθήματα ή ακόμα και τρομακτικές εικόνες που δύσκολα ξεχνιούνται το πρωί. Τι συμβαίνει όμως πραγματικά;

Η μείωση της καφεΐνης μπορεί να φέρει πολλά οφέλη για την υγεία. Από πιο λευκά δόντια και λιγότερες επισκέψεις στην τουαλέτα μέχρι καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Αλλά αρκετοί άνθρωποι αναφέρουν ότι μαζί με αυτά έρχονται και πιο έντονα, κάποιες φορές ακόμη και τρομακτικά, όνειρα.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που πολλοί βρίσκουν περίεργο αλλά αρκετά συχνό, και φαίνεται ότι έχει να κάνει με το πώς η καφεΐνη επηρεάζει τον ύπνο και τη φάση REM, κατά την οποία παράγονται τα όνειρα.

Πώς η καφεΐνη επηρεάζει τον ύπνο

Η καφεΐνη είναι διεγερτικό που μας κρατά ξύπνιους, μπλοκάροντας μια ουσία στον εγκέφαλο που ονομάζεται αδενοσίνη.

Η αδενοσίνη συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και μας κάνει να νιώθουμε υπνηλία το βράδυ.

Όταν έχουμε καφεΐνη στο σώμα μας, η αίσθηση της υπνηλίας μειώνεται, με αποτέλεσμα να κοιμόμαστε λιγότερο βαθιά ή να ξυπνάμε πιο συχνά τη νύχτα.

Μειώνοντας την καφεΐνη, το σώμα μας ανακάμπτει, αποκτώντας περισσότερο ύπνο REM, τη φάση του ύπνου που σχετίζεται με τα όνειρα.

Γιατί τα όνειρα γίνονται πιο ζωντανά

Τα ζωντανά όνειρα είναι αυτά που φαίνονται πολύ πραγματικά, με έντονα συναισθήματα και εικόνες που συχνά θυμόμαστε μετά το ξύπνημα. Όσο περισσότερος ύπνος REM έχουμε, τόσο περισσότερες ευκαιρίες δίνει ο εγκέφαλός μας για να δημιουργήσει αυτά τα όνειρα.

Η μείωση της καφεΐνης μπορεί να μας βοηθήσει να περάσουμε περισσότερο χρόνο σε REM ύπνο, αυξάνοντας τη διάρκεια και τη λεπτομέρεια των ονείρων μας.

Φυσικά, δεν θα βιώσουν όλοι ζωντανά όνειρα μετά από τη μείωση της καφεΐνης, και η επίδραση μπορεί να διαρκέσει μόνο μερικές ημέρες ή εβδομάδες.

Η καφεΐνη εξακολουθεί να έχει οφέλη για τη νοητική λειτουργία και την ψυχική υγεία, αλλά η μείωσή της μπορεί να αφήσει τον εγκέφαλό μας περισσότερο «ελεύθερο» για όνειρα.

Με πληροφορίες από BBC





